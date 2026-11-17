Firaxis Games verliest een derde van personeel, nieuwe XCOM in de maak
Firaxis Games, de ontwikkelaar achter Sid Meier's Civilization en XCOM, is gedwongen afscheid te nemen van een grote hoeveelheid personeel. Het moederbedrijf Take-Two Interactive gaat er met de kettingzaag doorheen.
De scoop komt van Jason Schreier. De journalist van Bloomberg laat weten dat het gaat om ongeveer zestig personeelsleden, waaronder studiohoofd Heather Hazen. Zoals gebruikelijk wordt het argument opgeworpen om Firaxis Games 'te reorganiseren' en te doen focussen op 'de belangrijkste kracht van de studio'. Echter, een woordvoerder van Firaxis Games laat tegelijkertijd weten dat men het erg moeilijk vindt om gewaardeerde en getalenteerde collega's los te moeten laten, zeker aangezien ze een sterk aandeel hebben geleverd in het opbouwen van de gamestudio.
Het is aan Firaxis Games om met een minder groot personeelsbestand verder te sleutelen aan diens projecten. Sid Meier's Civilization VII had een ruige start, maar ontvangt steeds vaker updates om de strategiegame naar het beoogde niveau te loodsen. Verder zou Firaxis Games ook bezig zijn met een gloednieuwe XCOM-game. Dit project bevindt zich echter nog vroeg in ontwikkeling en kent een typisch gevalletje 'development hell'. Er zou een significante mijlpaal afgelopen zomer zijn gemist en hierdoor is het niet ondenkbaar dat het project flink op de schop wordt genomen, al is men er wel van verzekerd dat de ontwikkeling voorlopig doorgaat.
We wensen de getroffen medewerkers van Firaxis Games veel sterkte toe.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Event
Dit zijn alle genomineerden voor The Game Awards 2026
Dit zijn alle genomineerden van The Game Awards 2026. De complete lijst vind je hier terug.4 reacties
-
Nieuws
Verken Winterhold in The Elder Scrolls Online
Binnenkort kun je Winterhold in TES 5: Skyrim verkennen, maar ook in Elder Scrolls Online.1 reactie
-
Event
Volg live de bekendmaking van The Game Awards nominaties
Kijk live mee naar de bekendmaking van de genomineerden van The Game Awards.20 reacties
-
Trailer
Drama en sensatie in nieuwe Danganronpa 2x2 trailer
Pupupu! Danganronpa 2x2 krijgt een nieuwe trailer vol mysterie: de game verschijnt volgend jaar.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.