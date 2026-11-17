Firaxis Games, de ontwikkelaar achter Sid Meier's Civilization en XCOM, is gedwongen afscheid te nemen van een grote hoeveelheid personeel. Het moederbedrijf Take-Two Interactive gaat er met de kettingzaag doorheen.

De scoop komt van Jason Schreier. De journalist van Bloomberg laat weten dat het gaat om ongeveer zestig personeelsleden, waaronder studiohoofd Heather Hazen. Zoals gebruikelijk wordt het argument opgeworpen om Firaxis Games 'te reorganiseren' en te doen focussen op 'de belangrijkste kracht van de studio'. Echter, een woordvoerder van Firaxis Games laat tegelijkertijd weten dat men het erg moeilijk vindt om gewaardeerde en getalenteerde collega's los te moeten laten, zeker aangezien ze een sterk aandeel hebben geleverd in het opbouwen van de gamestudio.

Het is aan Firaxis Games om met een minder groot personeelsbestand verder te sleutelen aan diens projecten. Sid Meier's Civilization VII had een ruige start, maar ontvangt steeds vaker updates om de strategiegame naar het beoogde niveau te loodsen. Verder zou Firaxis Games ook bezig zijn met een gloednieuwe XCOM-game. Dit project bevindt zich echter nog vroeg in ontwikkeling en kent een typisch gevalletje 'development hell'. Er zou een significante mijlpaal afgelopen zomer zijn gemist en hierdoor is het niet ondenkbaar dat het project flink op de schop wordt genomen, al is men er wel van verzekerd dat de ontwikkeling voorlopig doorgaat.

We wensen de getroffen medewerkers van Firaxis Games veel sterkte toe.