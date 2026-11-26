Space Marine 2 - Year 3 dendert vrolijk door. Focus Entertainment en Saber Interactive brengen samen de Decimation Update uit. De nieuwe content wordt tentoongesteld via een actievolle gameplaytrailer.

Om te beginnen valt er genoeg te juichen als je de PvP-modus een warm hart toedraagt. Via de 'Weekly Clash'-gamemodus heb je elke week bijzondere potjes te spelen met diverse gameplay-modificaties en aparte regels op bestaande gamemodi. Houd jij je liever bezig met PvE-content? Dan kun je rekenen op een nieuwe sector in Chaos Siege voor een verse lading uitdagingen tussen wave 11 en 15. Verder worden er zes Heroic Weapons toegevoegd, kun je met nieuwe pantserstukken aan de haal en krijgt de Vanguard-class een rework, zodat deze nog beter in staat is te stralen als een CQC-specialist. Voor de betalende klant worden de Season Pass III: The Deathwatch- en Mortifactors-armors vrijgegeven. Hieronder zie je de game en diens update in actie:

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.