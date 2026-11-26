Space Marine 2 - Decimation Update nu live en brengt zowel PvP- als PvE-content
Space Marine 2 - Year 3 dendert vrolijk door. Focus Entertainment en Saber Interactive brengen samen de Decimation Update uit. De nieuwe content wordt tentoongesteld via een actievolle gameplaytrailer.
Om te beginnen valt er genoeg te juichen als je de PvP-modus een warm hart toedraagt. Via de 'Weekly Clash'-gamemodus heb je elke week bijzondere potjes te spelen met diverse gameplay-modificaties en aparte regels op bestaande gamemodi. Houd jij je liever bezig met PvE-content? Dan kun je rekenen op een nieuwe sector in Chaos Siege voor een verse lading uitdagingen tussen wave 11 en 15. Verder worden er zes Heroic Weapons toegevoegd, kun je met nieuwe pantserstukken aan de haal en krijgt de Vanguard-class een rework, zodat deze nog beter in staat is te stralen als een CQC-specialist. Voor de betalende klant worden de Season Pass III: The Deathwatch- en Mortifactors-armors vrijgegeven. Hieronder zie je de game en diens update in actie:
Warhammer 40,000: Space Marine 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Space Marine 2 - Year 3 trapt af met Anniversary Update II
Alweer het derde jaar aan Space Marine 2-ondersteuning is van start gegaan. Year 3 wordt afgetrapt met de Anniversary Update II.2 reacties
-
Trailer
Space Marine 2 - Confrontation Update sluit Year 2 af, Year 3 is bevestigd
Warhammer 40,000: Space Marine 2’s Confrontation Update, ook wel Patch 14 genoemd, sluit de content van Year 2 af. Geen nood: Year 3 is in de maak!9 reacties
-
Trailer
Purgation Update nu beschikbaar in Space Marine 2
Uiteraard kan Warhammer 40,000: Space Marine 2 niet ontbreken tijdens de Warhammer Skulls Showcase 2026. De Purgation Update werd tijdens de show...1 reactie
-
Nieuws
Spelers krijgen geld terug na Space Marine 2 DLC debacle
Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack 1 is de eerste échte tegenvaller voor de fans, maar ze worden tegemoet gekomen. Ze krijgen hun...9 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.