HITMAN World of Assassination introduceert Lenny Kravitz als Bawma Elusive Target
De werelden van HITMAN World of Assassination en 007 First Light worden gecombineerd in de Bawma Elusive Target. Niemand minder dan Lenny Kravitz keert terug om de schurk tot leven te wekken.
Maar pas wel even op waar je dat pistool mikt, Agent 47. Je merkt namelijk met Bawma en niet tegen hem. De beste man is onlangs verraden door drie collega's en jij mag die gaan omleggen. Horace Stockton, Oswald Spoon en Zui staan op de lijst om afgemaakt te worden. Dat is weer iets anders dan een Ierse YouTuber. Het evenement loopt van 26 november 2026 (oftewel vandaag) tot 24 december 2026. De Bawma Elusive Target is gratis voor alle spelers en mocht je meters maken in deze missie, dan blijft dit gewelddadig onderonsje beschikbaar in je biliotheek aan HITMAN-content. Zie hieronder de eerste gameplaybeelden:
HITMAN World of Assassination is nu beschikbaar voor de pc, consoles, mobiele apparaten en VR-tech.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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