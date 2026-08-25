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Snoop Dogg crip walkt z'n weg naar Hitman: World of Assassination

Door Patrick Meurs
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Als iemand raad weet met de zin 'take a hit, man' dan is het wel onze grote hiphop kameraad Snoop Dogg. Het is dan ook een kwestie van tijd totdat de D-O-double Jizzle z'n weg naar IO Interactive's Hitman: World of Assassination crip walkt.

Dat moment is zo goed als nu, want onze favoriete herbalist is vanaf 27 augustus tot en met 26 september de Elusive Target in Hitman: World of Assassination. Dus wat dacht je ervan? Neem lekker een special cookie van Ome Snoop en check de trailer hieronder.

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Dus, denk je dat je het in je hebt om de man met de groenste vingers in de hiphop scene uit te schakelen? Meld je dan vanaf aanstaande donderdag aan bij Hitman: World of Assassination en give it a shot.

Bron: Opening Night Live
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 804 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot HITMAN World of Assassination
HITMAN World of Assassination

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

20 januari 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
VR
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Nieuw missie altijd goed!

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