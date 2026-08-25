Snoop Dogg crip walkt z'n weg naar Hitman: World of Assassination

Als iemand raad weet met de zin 'take a hit, man' dan is het wel onze grote hiphop kameraad Snoop Dogg. Het is dan ook een kwestie van tijd totdat de D-O-double Jizzle z'n weg naar IO Interactive's Hitman: World of Assassination crip walkt.

Dat moment is zo goed als nu, want onze favoriete herbalist is vanaf 27 augustus tot en met 26 september de Elusive Target in Hitman: World of Assassination. Dus wat dacht je ervan? Neem lekker een special cookie van Ome Snoop en check de trailer hieronder.

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Dus, denk je dat je het in je hebt om de man met de groenste vingers in de hiphop scene uit te schakelen? Meld je dan vanaf aanstaande donderdag aan bij Hitman: World of Assassination en give it a shot.