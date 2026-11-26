Heb jij Xenoblade Chronicles 3 overgeslagen omdat je deze liever op de Nintendo Switch 2 speelt? Maak je borst dan maar nat, want op 3 december 2026 komt de Nintendo Switch 2-upgrade voor de game te verschijnen! Nintendo neemt ons alvast langs de meest prominente features van de update.

Na upgradepacks voor de overige Xenoblade-games is het nu eindelijk de beurt aan het derde deel. Xenoblade Chronicles 3 ontvangt namelijk begin december een pack waarmee we hoofdzakelijk de performance van de game een flinke boost kunnen geven. Zo is het met de Switch 2-editie mogelijk om de game in de dockedmodus in 4K met 60 fps en in handheldmodus in 1080p met 60 fps te spelen. Ook gaan de visuals an sich op de schop. Zo oogt alles net wat scherper, maar wordt de ervaring ook verrijkt door additionele voicelines.

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Er komt echter ook daadwerkelijk nieuwe gameplaycontent te verschijnen. Zo kunnen we in de Switch 2-editie van start in de 'Heroes' Vault'-modus. Deze roguelitemodus laat het ons opnemen tegen een eindeloze stroom aan vijanden, terwijl we met iedere run sterker worden. Mocht je liever aan de slag willen met een nieuw personage, dan kan dat ook. Shimmer verschijnt namelijk in het upgradepack. De heldin kent niet alleen een nieuwe moveset, maar komt ook met een mysterieuze verhaallijn.

Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition is vanaf 3 december verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game kent een adviesprijs van €69,99 of is verkrijgbaar als upgradepack voor €9,99.