De Nintendo Direct van 9 september zit tjokvol games en aankondigingen. Een opvallende is die van Xenoblade Chronicles 3 voor Nintendo Switch 2. De aankomende upgrade verschijnt op 3 december 2026 als upgradepack en bevat dit keer meer dan alleen wat grafische verbeteringen. Zo krijgen we toegang tot een nieuw personage!

Mocht je de release van Xenoblade Chronicles 3 in 2022 hebben gemist, dan krijg je in december 2026 een herkansing. Er verschijnt namelijk een Nintendo Switch 2-upgradepack voor de basegame. Hierdoor kun je de oude versie tegen een kleine betaling omzetten naar een game die de nieuwe hardware van de Switch 2 eer aandoet. Dit keer zien we echter meer dan alleen wat performance-upgrades. We krijgen door de update ook toegang tot ‘Shimmer’, een gloednieuw speelbaar personage!

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Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 3 december 2026 als betaalde upgrade voor Nintendo Switch 2.