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gamescom 2026

Xenoblade Chronicles 3 krijgt Switch 2-upgrade met nieuw personage

Door Rudy Wijnberg
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De Nintendo Direct van 9 september zit tjokvol games en aankondigingen. Een opvallende is die van Xenoblade Chronicles 3 voor Nintendo Switch 2. De aankomende upgrade verschijnt op 3 december 2026 als upgradepack en bevat dit keer meer dan alleen wat grafische verbeteringen. Zo krijgen we toegang tot een nieuw personage!

Mocht je de release van Xenoblade Chronicles 3 in 2022 hebben gemist, dan krijg je in december 2026 een herkansing. Er verschijnt namelijk een Nintendo Switch 2-upgradepack voor de basegame. Hierdoor kun je de oude versie tegen een kleine betaling omzetten naar een game die de nieuwe hardware van de Switch 2 eer aandoet. Dit keer zien we echter meer dan alleen wat performance-upgrades. We krijgen door de update ook toegang tot ‘Shimmer’, een gloednieuw speelbaar personage!

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Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 3 december 2026 als betaalde upgrade voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2562 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Xenoblade Chronicles 3
Genomineerd
Xenoblade Chronicles 3

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Monolith Soft

Uitgever

Nintendo

Release

29 juli 2022

Platforms

NSW
NS2
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Heel apart dit. Ik vraag me af hoe ze die nieuwe character in het verhaal en de gameplay gaan verwerken?

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