Update Gehele Xenoblade-serie ontvangt Switch 2 Editions

That's Dunban in 4K over there! Alle Xenoblade-games, van Definitive Edition tot 2 en 3, ontvangen betaalde Nintendo Switch 2 Editions.

Xenoblade-fans, jullie wachten wordt beloond. Niet alleen mochten we vandaag tijdens de Nintendo Direct de aankondiging van Xenoblade Genesis verwelkomen, maar ook alle eerdere delen in de serie worden opgepoetst. De upgrades gaan verder dan alleen een verbeterde resolutie (4K in TV-modus, Full HD in handheldmodus) en framerate (60fps). Even alles op een rijtje:

Game Nieuwe content Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition Nieuw hogesnelheidsvoertuig, nieuwe uitrustingontwerpen, en nieuwe ingesproken stemmen voor Heart-to-Heart-scènes Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition Nieuwe actiegevechten, nieuwe rare Blade en Blade Quest, nieuwe uitrustingontwerpen voor Pyra en Mythra Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition Nieuwe verdedigende gevechten tegen hordes vijanden, nieuwe Hero en Hero Quest, nieuwe ingesproken eventscènes

Nintendo onthult meer informatie op een later tijdstip. Bekijk voor nu alvast de eerste trailer met beelden van de drie games.

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De digitale versie van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt later vandaag. De fysieke versie van de game is verkrijgbaar vanaf 30 juli. Dezelfde dag verschijnt de Nintendo Switch 2 Edition van Xenoblade Chronicles 2 digitaal, met een fysieke release op 1 oktober. De fysieke en digitale Nintendo Switch 2 Editions van Xenoblade Chronicles 3 worden op 3 december uitgebracht. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition is nu beschikbaar.

Update: de prijzen van de Nintendo Switch 2 Editions zijn inmiddels bekend. De upgradepacks van de Xenoblade-games kosten €9,99 per stuk.