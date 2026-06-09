Update Gehele Xenoblade-serie ontvangt Switch 2 Editions
That's Dunban in 4K over there! Alle Xenoblade-games, van Definitive Edition tot 2 en 3, ontvangen betaalde Nintendo Switch 2 Editions.
Xenoblade-fans, jullie wachten wordt beloond. Niet alleen mochten we vandaag tijdens de Nintendo Direct de aankondiging van Xenoblade Genesis verwelkomen, maar ook alle eerdere delen in de serie worden opgepoetst. De upgrades gaan verder dan alleen een verbeterde resolutie (4K in TV-modus, Full HD in handheldmodus) en framerate (60fps). Even alles op een rijtje:
|Game
|Nieuwe content
|Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition
|Nieuw hogesnelheidsvoertuig, nieuwe uitrustingontwerpen, en nieuwe ingesproken stemmen voor Heart-to-Heart-scènes
|Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition
|Nieuwe actiegevechten, nieuwe rare Blade en Blade Quest, nieuwe uitrustingontwerpen voor Pyra en Mythra
|Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition
|Nieuwe verdedigende gevechten tegen hordes vijanden, nieuwe Hero en Hero Quest, nieuwe ingesproken eventscènes
Nintendo onthult meer informatie op een later tijdstip. Bekijk voor nu alvast de eerste trailer met beelden van de drie games.
De digitale versie van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt later vandaag. De fysieke versie van de game is verkrijgbaar vanaf 30 juli. Dezelfde dag verschijnt de Nintendo Switch 2 Edition van Xenoblade Chronicles 2 digitaal, met een fysieke release op 1 oktober. De fysieke en digitale Nintendo Switch 2 Editions van Xenoblade Chronicles 3 worden op 3 december uitgebracht. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition is nu beschikbaar.
Update: de prijzen van de Nintendo Switch 2 Editions zijn inmiddels bekend. De upgradepacks van de Xenoblade-games kosten €9,99 per stuk.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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Ow lekker man, upgrade packs, zijn de prijzen van de upgrade packs bekend?
Maar moet je er voor betalen? Wil deel 2 wel weer eens spelen namelijk.
Heel vet! Maar heb ze allemaal al eens uitgespeeld.. Is niet een game/serie waarvan je denk "oh leuk, laat ik er nog eens 300 uur in steken" haha!
Dit was een lekkere aankondiging vond ik zelf. Heb de games nooit gespeeld en dit is een mooi moment om dat eens te gaan doen.