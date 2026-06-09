Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Update Gehele Xenoblade-serie ontvangt Switch 2 Editions

Door Nils Hoogervorst

That's Dunban in 4K over there! Alle Xenoblade-games, van Definitive Edition tot 2 en 3, ontvangen betaalde Nintendo Switch 2 Editions.

Xenoblade-fans, jullie wachten wordt beloond. Niet alleen mochten we vandaag tijdens de Nintendo Direct de aankondiging van Xenoblade Genesis verwelkomen, maar ook alle eerdere delen in de serie worden opgepoetst. De upgrades gaan verder dan alleen een verbeterde resolutie (4K in TV-modus, Full HD in handheldmodus) en framerate (60fps). Even alles op een rijtje:

GameNieuwe content
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 EditionNieuw hogesnelheidsvoertuig, nieuwe uitrustingontwerpen, en nieuwe ingesproken stemmen voor Heart-to-Heart-scènes
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 EditionNieuwe actiegevechten, nieuwe rare Blade en Blade Quest, nieuwe uitrustingontwerpen voor Pyra en Mythra
Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 EditionNieuwe verdedigende gevechten tegen hordes vijanden, nieuwe Hero en Hero Quest, nieuwe ingesproken eventscènes

Nintendo onthult meer informatie op een later tijdstip. Bekijk voor nu alvast de eerste trailer met beelden van de drie games.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

De digitale versie van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt later vandaag. De fysieke versie van de game is verkrijgbaar vanaf 30 juli. Dezelfde dag verschijnt de Nintendo Switch 2 Edition van Xenoblade Chronicles 2 digitaal, met een fysieke release op 1 oktober. De fysieke en digitale Nintendo Switch 2 Editions van Xenoblade Chronicles 3 worden op 3 december uitgebracht. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition is nu beschikbaar.

Update: de prijzen van de Nintendo Switch 2 Editions zijn inmiddels bekend. De upgradepacks van de Xenoblade-games kosten €9,99 per stuk.

Bron: Nintendo Direct
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 33 reviews 621 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Monolith Soft

Uitgever

Nintendo

Release

29 mei 2020

Platforms

NSW
Lees meer
Reacties
Avatar RavenBlack
RavenBlack
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 20:18

Ow lekker man, upgrade packs, zijn de prijzen van de upgrade packs bekend?

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 19:51

Maar moet je er voor betalen? Wil deel 2 wel weer eens spelen namelijk.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 18:11

Heel vet! Maar heb ze allemaal al eens uitgespeeld.. Is niet een game/serie waarvan je denk "oh leuk, laat ik er nog eens 300 uur in steken" haha!

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 18:05

Dit was een lekkere aankondiging vond ik zelf. Heb de games nooit gespeeld en dit is een mooi moment om dat eens te gaan doen.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord