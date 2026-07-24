Waar Xenoblade Chronicles eens begon als een ietwat kleine release voor de Nintendo Wii, is het inmiddels de grootste RPG-franchise die Nintendo bezit. Op de Nintendo Switch was de serie prominent aanwezig en dat is bij de Switch 2 niet anders.

Binnenkort krijgt Xenoblade Chronicles 2 zijn eigen Nintendo Switch 2 Edition. Dat betekent vanzelfsprekend een verbeterde framerate en scherpere visuals, maar nog zo veel meer. Pyra en Mythra krijgen een hoop nieuwe outfits, wordt er een nieuwe modus geïntroduceerd met Merc Assault, nieuwe wapens en nog veel meer. Gamers met de oorspronkelijke Xenoblade Chronicles 2 in hun bezit kunnen voor een klein bedrag upgraden naar deze nieuwe versie. Check snel alle details in onderstaande trailer.

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Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 30 juli digitaal en is vanaf 1 oktober in de fysieke schappen te vinden.