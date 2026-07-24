Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition straalt in overview trailer
Waar Xenoblade Chronicles eens begon als een ietwat kleine release voor de Nintendo Wii, is het inmiddels de grootste RPG-franchise die Nintendo bezit. Op de Nintendo Switch was de serie prominent aanwezig en dat is bij de Switch 2 niet anders.
Binnenkort krijgt Xenoblade Chronicles 2 zijn eigen Nintendo Switch 2 Edition. Dat betekent vanzelfsprekend een verbeterde framerate en scherpere visuals, maar nog zo veel meer. Pyra en Mythra krijgen een hoop nieuwe outfits, wordt er een nieuwe modus geïntroduceerd met Merc Assault, nieuwe wapens en nog veel meer. Gamers met de oorspronkelijke Xenoblade Chronicles 2 in hun bezit kunnen voor een klein bedrag upgraden naar deze nieuwe versie. Check snel alle details in onderstaande trailer.
Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 30 juli digitaal en is vanaf 1 oktober in de fysieke schappen te vinden.
Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.
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Trailer
Update Gehele Xenoblade-serie ontvangt Switch 2 Editions
Hoeveel keer kun je 'Edition' zeggen in één nieuwsbericht? Ondervind het nu terwijl je leest over de Xenoblade Switch 2-upgrades.12 reacties
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Game review0
Review: Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch
Toen ik in januari de eerste trailers van Xenoblade Chronicles 2 zag, wist ik dat dit 'n van d' games van het jaar ging worden. De immens grote wereld...0 reacties
Ik heb de Switch 2 editie gekocht van de Chronicles 1 en dit is mijn eerste ervaring met deze serie.
Helaas na 8 uren spelen heb ik gewoon geen click met de gameplay. Ik zal dit weekend nog even een paar uurtjes proberen, maar ben bang dat deze serie gewoon niks voor mij is.