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Xenoblade Genesis vormt nieuw begin voor de serie

Door Nils Hoogervorst

Met de aankondiging van Xenoblade Genesis creëert Nintendo een nieuw begin voor de serie. Het nieuwste deel in de reeks verschijnt in 2027.

In Xenoblade Genesis draait alles om Anima. Het is de bron van elementen als water, wind en vuur. Toch wordt deze natuurlijke bron ook voor kwaad gebruikt. Gevechten worden bepaald door de Vesselai: krijgers die in staat zijn om Anima in hun voordeel te gebruiken.

De krachten van Vesselai kunnen versterkt worden door een Anima-crystone: een magische steen die in staat is de gedachten en acties van een Vesselai op te slaan. Alle aspecten van je leven op Leukos, de nieuwe setting van deze Xenoblade, staan in het teken van deze steen. Waaronder al je academische activiteiten. Hadden we je al verteld dat de game een schoolsetting heeft? Bekijk het vooral in de onderstaande trailer.

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Xenoblade Genesis verschijnt in 2027 op de Nintendo Switch 2. Benieuwd of deze serie wat voor jou is? Lees dan onze Xenoblade Chronicles 3 review.

Bron: Nintendo Direct
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 33 reviews 621 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot Xenoblade Genesis
Xenoblade Genesis

Ontwikkelaar

Monolith Soft

Uitgever

Nintendo

Release

2027

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 19:55

Heel nice! De oorsprong van de Titanen waarschijnlijk.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 18:12

Heel tof! Eerst eens zien wat ze met het combat-systeem hebben gedaan. Maar denk wel dat deze er komt voor mij. Xenoblade is altijd vet geweest, en de nieuwe artstyle trekt mij wel :-)

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 17:37

Nog nooit een Xenogears gespeeld. Misschien toch de eerste game gaan kopen en kijken of het wat is.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 17:34

Heel hyped voor deze, ik ben ook benieuwd of er nog een connectie is met de chronicles games. Ik was al blij met de Switch 2 versies van de oude games, omdat ik ze opnieuw wilde spelen, maar ik weet niet of ik daar tijd voor heb voordat deze uitkomt.

0
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