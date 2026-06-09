Xenoblade Genesis vormt nieuw begin voor de serie

Met de aankondiging van Xenoblade Genesis creëert Nintendo een nieuw begin voor de serie. Het nieuwste deel in de reeks verschijnt in 2027.

In Xenoblade Genesis draait alles om Anima. Het is de bron van elementen als water, wind en vuur. Toch wordt deze natuurlijke bron ook voor kwaad gebruikt. Gevechten worden bepaald door de Vesselai: krijgers die in staat zijn om Anima in hun voordeel te gebruiken.

De krachten van Vesselai kunnen versterkt worden door een Anima-crystone: een magische steen die in staat is de gedachten en acties van een Vesselai op te slaan. Alle aspecten van je leven op Leukos, de nieuwe setting van deze Xenoblade, staan in het teken van deze steen. Waaronder al je academische activiteiten. Hadden we je al verteld dat de game een schoolsetting heeft? Bekijk het vooral in de onderstaande trailer.

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Xenoblade Genesis verschijnt in 2027 op de Nintendo Switch 2. Benieuwd of deze serie wat voor jou is? Lees dan onze Xenoblade Chronicles 3 review.