Xenoblade Genesis vormt nieuw begin voor de serie
Met de aankondiging van Xenoblade Genesis creëert Nintendo een nieuw begin voor de serie. Het nieuwste deel in de reeks verschijnt in 2027.
In Xenoblade Genesis draait alles om Anima. Het is de bron van elementen als water, wind en vuur. Toch wordt deze natuurlijke bron ook voor kwaad gebruikt. Gevechten worden bepaald door de Vesselai: krijgers die in staat zijn om Anima in hun voordeel te gebruiken.
De krachten van Vesselai kunnen versterkt worden door een Anima-crystone: een magische steen die in staat is de gedachten en acties van een Vesselai op te slaan. Alle aspecten van je leven op Leukos, de nieuwe setting van deze Xenoblade, staan in het teken van deze steen. Waaronder al je academische activiteiten. Hadden we je al verteld dat de game een schoolsetting heeft? Bekijk het vooral in de onderstaande trailer.
Xenoblade Genesis verschijnt in 2027 op de Nintendo Switch 2. Benieuwd of deze serie wat voor jou is? Lees dan onze Xenoblade Chronicles 3 review.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
Heel nice! De oorsprong van de Titanen waarschijnlijk.
Heel tof! Eerst eens zien wat ze met het combat-systeem hebben gedaan. Maar denk wel dat deze er komt voor mij. Xenoblade is altijd vet geweest, en de nieuwe artstyle trekt mij wel :-)
Nog nooit een Xenogears gespeeld. Misschien toch de eerste game gaan kopen en kijken of het wat is.
Heel hyped voor deze, ik ben ook benieuwd of er nog een connectie is met de chronicles games. Ik was al blij met de Switch 2 versies van de oude games, omdat ik ze opnieuw wilde spelen, maar ik weet niet of ik daar tijd voor heb voordat deze uitkomt.