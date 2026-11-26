Yooka-Laylee and the Impossible Lair krijgt gratis Definitive Edition
Was Yooka-Laylee and the Impossible Lair nog niet impossible genoeg wat jou betreft? Check dan op 15 december 2026 de Definitive Edition van de game. De gratis upgrade introduceert namelijk verbeterde visuals en performance, maar gaat ook gepaard met additionele content.
Yooka-Laylee verscheen aanvankelijk als spirituele opvolger van Banjo-Kazooie. Het team van Playtonic, dat grotendeels bestaat uit voormalige Rare-werknemers, besloot zich vervolgens te wagen aan The Impossible Lair, een Donkey Kong Country-achtige platformer. Die laatste game krijgt nu een Definitive Edition waarmee niet enkel nieuwe content geïntroduceerd wordt, maar ook de performance wordt verbeterd. Zo kunnen PlayStation 5-spelers genieten van 4K-resolutie op 120 fps en verbeterde visuals. Ook de Nintendo Switch 2-spelers krijgen een verbetering voorgeschoteld. Zo draait de game in zowel de docked- als de handheldmodus op een hogere resolutie en is er een 120fps-modus beschikbaar.
Uiteraard is het de additionele content die de meeste spelers gaat bekoren. Yooka-Laylee and the Impossible Lair komt namelijk geleverd met twee additionele georkestreerde soundtracks en de al bestaande Trowzer's Top Tonic Pack-DLC.
Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition verschijnt op 15 december als gratis update voor iedereen die de basegame reeds bezit. De game is beschikbaar voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.
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Nice, heb de Ps4 versie nog liggen dus die ga ik zeker een keer checken.
Is een hele goede 2d platformer met toffe over world.alleen dat eindlevel nooit gehaald want ik vond het nogal ongeïnspireerd moeilijk. Wie weet nog eens een poging doen. Rest van de levels top en de game is vaak voor een paar euro te scoren en dan heb je een hele goede dl.country returns/tropical freeze kloon te pakken.
Volgens mij heb ik dit spel nooit uitgespeeld dus zal een goede reden zijn om verder te gaan op de Switch 2.
Ik vind dat Playtonic nogal wat slechte keuzes heeft gemaakt in het verleden, vooral m.b.t. Nintendo, maar dit is echt top! Ik ga de game na Rayman mooi nog een keer 100%'en, want het is echt een hele vette en leuke game die in mijn ogen niet veel onderdoet voor de nieuwere DKC games!
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