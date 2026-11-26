Was Yooka-Laylee and the Impossible Lair nog niet impossible genoeg wat jou betreft? Check dan op 15 december 2026 de Definitive Edition van de game. De gratis upgrade introduceert namelijk verbeterde visuals en performance, maar gaat ook gepaard met additionele content.

Yooka-Laylee verscheen aanvankelijk als spirituele opvolger van Banjo-Kazooie. Het team van Playtonic, dat grotendeels bestaat uit voormalige Rare-werknemers, besloot zich vervolgens te wagen aan The Impossible Lair, een Donkey Kong Country-achtige platformer. Die laatste game krijgt nu een Definitive Edition waarmee niet enkel nieuwe content geïntroduceerd wordt, maar ook de performance wordt verbeterd. Zo kunnen PlayStation 5-spelers genieten van 4K-resolutie op 120 fps en verbeterde visuals. Ook de Nintendo Switch 2-spelers krijgen een verbetering voorgeschoteld. Zo draait de game in zowel de docked- als de handheldmodus op een hogere resolutie en is er een 120fps-modus beschikbaar.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Uiteraard is het de additionele content die de meeste spelers gaat bekoren. Yooka-Laylee and the Impossible Lair komt namelijk geleverd met twee additionele georkestreerde soundtracks en de al bestaande Trowzer's Top Tonic Pack-DLC.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition verschijnt op 15 december als gratis update voor iedereen die de basegame reeds bezit. De game is beschikbaar voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.