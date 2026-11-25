Ben jij nog altijd actief in Ubisofts The Division 2? Dan kijk je vast en zeker uit naar de lancering van The Division 2: Spearfall. De livestream van dit vierde seizoen van het achtste jaar gaat vandaag om 16.00 uur van start en jij kunt je vragen direct aan het ontwikkelteam stellen.

In onderstaande livestream kunnen we op 25 november 2026 kijken naar de softlaunch van The Division 2: Spearfall. Dit gloednieuwe seizoen bevat logischerwijs de nodige nieuwe content, wat Ubisoft graag allemaal even laat zien. Op 26 november is het aan jou om alles te beleven. Eén dag na de stream gaat het nieuwe seizoen namelijk van start. Mocht je overigens vragen hebben, zet deze dan even op papier. De stream wordt namelijk afgesloten met een live Q&A waarin je prangende vragen aan het team kunt stellen.