Koei Tecmo is druk in de weer met de afronding van Attack on Titan 3. De op 10 december te verschijnen animegame kent een flinke dosis actie buiten de muren van Paradis Island, maar bevat ook genoeg activiteiten om te ondernemen binnen de welbekende muren. Zo blijkt ook uit onderstaande Attack on Titan 3-deepdive.

In Attack on Titan 3 beleven we het complete verhaal van de Attack on Titan-anime. Het gaat echter niet om een één-op-éénvertelling van de anime, maar om een nieuwe variant waarbij bepaalde scènes een eigen randje krijgen en onduidelijke verhaalsegmenten worden aangevuld met nieuwe elementen. Daarbij krijgen we ook het verhaal over de 'Nine Titans' in zijn volledigheid mee. Natuurlijk zit de game tjokvol omni-directional mobility gear, waarmee we door de lucht razen om zo de zwakke plekken van een Titan te bereiken, maar tussen de actie door kunnen we relaxen binnen de 'veilige' muren Wall Rose, Wall Sina en Wall Maria. Of nou ja, relaxen wil ik het niet noemen. Je moet namelijk continu de uitrusting verbeteren, nieuwe teamgenoten rekruteren en trainen voor de naderende dreiging.

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Attack on Titan 3 verschijnt op 10 december voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.