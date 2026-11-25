Zo ziet het leven eruit binnen de muren van Attack on Titan 3
Koei Tecmo is druk in de weer met de afronding van Attack on Titan 3. De op 10 december te verschijnen animegame kent een flinke dosis actie buiten de muren van Paradis Island, maar bevat ook genoeg activiteiten om te ondernemen binnen de welbekende muren. Zo blijkt ook uit onderstaande Attack on Titan 3-deepdive.
In Attack on Titan 3 beleven we het complete verhaal van de Attack on Titan-anime. Het gaat echter niet om een één-op-éénvertelling van de anime, maar om een nieuwe variant waarbij bepaalde scènes een eigen randje krijgen en onduidelijke verhaalsegmenten worden aangevuld met nieuwe elementen. Daarbij krijgen we ook het verhaal over de 'Nine Titans' in zijn volledigheid mee. Natuurlijk zit de game tjokvol omni-directional mobility gear, waarmee we door de lucht razen om zo de zwakke plekken van een Titan te bereiken, maar tussen de actie door kunnen we relaxen binnen de 'veilige' muren Wall Rose, Wall Sina en Wall Maria. Of nou ja, relaxen wil ik het niet noemen. Je moet namelijk continu de uitrusting verbeteren, nieuwe teamgenoten rekruteren en trainen voor de naderende dreiging.
Attack on Titan 3 verschijnt op 10 december voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Attack on Titan 3 verschijnt al in december 2026
KOEI TECMO en Omega Force zijn vastberaden om het gamejaar goed af te sluiten met de release van Attack on Titan 3. De actiegame komt in december uit.12 reacties
-
Gameplay
KOEI TECMO toont Attack on Titan 3-gameplay en -features
KOEI TECMO en Omega Force slaan de handen ineen en komen met uitgebreide gameplaybeelden van Attack on Titan 3 op de proppen.2 reacties
-
Trailer
Vecht tegen de Negen Titanen in Attack on Titan 3
Neem het op tegen de Negen Titanen in Attack on Titan 3. Een releasedatum is vooralsnog niet bekend, maar meer informatie volgt op 1 juli 2026.0 reacties
Deel 2 speelde een stuk lekkerder dan 1. Vond de grind voor de betere wapens ook niet erg, trailer is netjes. Het swoopen als een horizontaal schietende spiderman is heel lekker. Tactische keuzes tussen hoelang je kan rond kan flapperen of hoe sterk je luchtboost is.. zwaarden idem met duurzaamheid en kracht. Ik hoop niet dat ze teveel daaraan gaan klooien.
Zo geweldig als de setie us, zo slecht ziet dit eruit. Ik zou in dit universum wel een vette AAA- Arpg willen hoor.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.