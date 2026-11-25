Mundfish toont beelden MMO-shooter Atomic Heart: The Cube
In 2025 kondigde Mundfish direct na Atomic Heart 2 een compleet andere game aan. Atomic Heart: The Cube moet namelijk een MMO-shooter worden, maar bleef vervolgens gehuld in mysterie. Tot vandaag, want met een nieuwe teaser krijgen we wat meer te zien van de wereld.
In de wereld van Atomic Heart: The Cube (zoals de game inmiddels officieel heet) verschijnt plotseling een gigantische kubus, een geometrisch object bedekt met diverse landschapselementen. Hoog tijd om op onderzoek uit te gaan, want de kubus moet natuurlijk tot in detail gedocumenteerd worden. In de shooter reizen we dan af naar de continu veranderende omgeving van de kubus, waarbij het land geteisterd wordt door onvoorspelbare en vooral vijandige bewoners. The Cube speelt zich echter niet in een afgezonderd universum af, maar deelt zijn wereld met Mundfish' andere game: Atomic Heart.
Wanneer Atomic Heart: The Cube moet verschijnen, blijft, net zoals de oorsprong van de kubus, vooralsnog een mysterie. De game is nu echter wel te wishlisten en verschijnt volgens bovenstaande teaser ook voor consoles.
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Dit ziet er weer zo gaaf en origineel uit! Hopelijk kunnen ze het pullen!
Wel beetje weird dat het een game uit Rusland is, of niet..?
Vond Atomic heart echt een leuke game vooral die wereld sprak mij erg aan, ga dit zeker in de gaten houden 👌🏻.
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