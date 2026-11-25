Origament: A Paper Adventure ontvouwt zich op consoles
Vanaf 26 november is het mogelijk om in een brief te veranderen die op eigen kracht de gehele wereld over reist. Niet in het echt natuurlijk, maar in Origament: A Paper Adventure, dat vanaf morgen beschikbaar is voor PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.
Origament: A Paper Adventure is al sinds april 2026 beschikbaar voor pc, maar ontvouwt zich nu ook op consoles. In de game wanen we ons een papieren velletje met geschreven tekst. Deze brief heeft echter een doel en dient niet alleen de wereld te bereizen, maar moet ook door de tijd reizen om zijn ontvanger te bereiken. Gelukkig is het mogelijk om telkens tot iets anders gevouwen te worden. Zo ben je op het ene moment een balletje, het volgende moment een vliegtuig en eindig je als papieren bootje.
Origament: A Paper Adventure is vanaf 26 november verkrijgbaar voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2. De pc-versie is al verkrijgbaar en tevens voorzien van een demo op Steam!
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