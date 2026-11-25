Diablo IV: Season of Tyrael's Gambit neemt endgame op de schop
De oorlogsplannen van Blizzard liggen op tafel. Maak kennis met Diablo IV: Season of Tyrael's Gambit en bereid je voor om de controle van de endgame over te nemen.
Op 1 december 2026 arriveert het nieuwste seizoen van de actie-RPG. De grote updates aan de zogeheten 'War Plans Tactics' staan centraal en bieden spelers meer vrijheid in zowel het aanvliegen van de endgame-content als het doen groeien van je personage. Dit doe je onder het genot van een nieuwe verhaallijn, waarin je samen met Tyrael onderzoekt wat de ware intenties zijn van de doodscultus. Een langzaam begin richting de evenementen van Diablo V? We komen er binnenkort achter. Wel kan je alvast de jacht naar felbegeerde loot starten; ook de items die je gemist hebt van Diablo IV: Season of Hell's Legacy. Een aantal onderdelen van dit seizoen keren permanent terug, zoals het gevecht tegen de Prime Evil Council, de Diablo World Boss, Moophisto, Cow Island, Legacy Uniques en meer.
Lijkt je dit een goede reden om terug te keren naar Sanctuary? Check dan vooral de onderstaande video, waarin de ontwikkelaars allerlei details delen die vooral interessant zijn voor de veteranen van de franchise.
Diablo IV is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch 2.
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