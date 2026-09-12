Vier dertig jaar demonen slachten in Diablo IV: Season of Hell's Legacy
Naast de aankondigingen over de geanimeerde Diablo-serie, de Switch 2-port en Diablo V kun je straks aan de slag met Diablo IV: Season of Hell’s Legacy. Benieuwd naar de content? Die leggen we hier even uit.
Tenminste, we pikken even de hoogtepunten eruit, want het is een hele kluif. Diablo IV: Season of Hell’s Legacy is een viering van de franchise, waarin iconische monsters terugkeren, geliefde NPC's opduiken en bekende gameplay-loops stralen. Diablo IV-spelers krijgen de nobele taak om de Prime Evils af te stoppen, maar je moet hierin keuzes maken. Verder kan je op jacht gaan naar terugkerende loot, herbeleef de meest iconische momenten van de serie in de Waking Nightmares-gamemodus en ga aan de haal met nieuwe features, zoals de Rebirth-optie om opnieuw te starten met een eigen personage. Wil je in alle details duiken? Check dan vooral de bronvermelding.
Diablo IV is nu beschikbaar voor de pc en consoles.
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