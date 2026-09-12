Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Vier dertig jaar demonen slachten in Diablo IV: Season of Hell's Legacy

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Naast de aankondigingen over de geanimeerde Diablo-serie, de Switch 2-port en Diablo V kun je straks aan de slag met Diablo IV: Season of Hell’s Legacy. Benieuwd naar de content? Die leggen we hier even uit.

Tenminste, we pikken even de hoogtepunten eruit, want het is een hele kluif. Diablo IV: Season of Hell’s Legacy is een viering van de franchise, waarin iconische monsters terugkeren, geliefde NPC's opduiken en bekende gameplay-loops stralen. Diablo IV-spelers krijgen de nobele taak om de Prime Evils af te stoppen, maar je moet hierin keuzes maken. Verder kan je op jacht gaan naar terugkerende loot, herbeleef de meest iconische momenten van de serie in de Waking Nightmares-gamemodus en ga aan de haal met nieuwe features, zoals de Rebirth-optie om opnieuw te starten met een eigen personage. Wil je in alle details duiken? Check dan vooral de bronvermelding.

Diablo IV Season of Hells Legacy roadmap

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Diablo IV is nu beschikbaar voor de pc en consoles.

Bron: BlizzCon 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5474 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Diablo IV
Diablo IV

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

6 juni 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord