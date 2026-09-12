Diablo ontvangt geanimeerde Netflix-serie

Tijdens BlizzCon 2026 heeft Blizzard een samenwerking aangekondigd met Netflix. Er is namelijk een geanimeerde Diablo-serie in de maak.

Er werd tijdens de presentatie benadrukt: het is niet Blizzard Games, maar Blizzard Entertainment. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf is van plan hun IP's naar 'meerdere, nieuwe schermen' te brengen. Geen zorgen; het is niet een out-of-season April Fools. Het gaat om een geanimeerde Diablo-serie bij Netflix. Verder worden er weinig details losgelaten, maar Blizzard belooft ook aan de Overwatch-, World of Warcraft- en andere community's dat ze hard aan het werk zijn de werelden op nieuwe manieren te presenteren.

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