Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Diablo ontvangt geanimeerde Netflix-serie

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Tijdens BlizzCon 2026 heeft Blizzard een samenwerking aangekondigd met Netflix. Er is namelijk een geanimeerde Diablo-serie in de maak.

Er werd tijdens de presentatie benadrukt: het is niet Blizzard Games, maar Blizzard Entertainment. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf is van plan hun IP's naar 'meerdere, nieuwe schermen' te brengen. Geen zorgen; het is niet een out-of-season April Fools. Het gaat om een geanimeerde Diablo-serie bij Netflix. Verder worden er weinig details losgelaten, maar Blizzard belooft ook aan de Overwatch-, World of Warcraft- en andere community's dat ze hard aan het werk zijn de werelden op nieuwe manieren te presenteren.

Diablo Netflix serie

Wat hoop jij te zien van de Diablo-serie? Laat het weten!

Bron: BlizzCon
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5471 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Diablo
Diablo

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

2 november 1997

Platforms

PC
PS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord