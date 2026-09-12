Diablo 4 lanceert deze week op Nintendo Switch 2, Amazon-class in de maak
Het gerucht dat twee weken geleden verscheen, blijkt waar te zijn. Diablo 4 verschijnt op 15 september 2026 voor Nintendo Switch 2.
De Diablo-presentatie tijdens BlizzCon 2026 verloopt nogal rommelig, en dan zeg ik het nog mild. Toch zit er wat leuk nieuws tussen al het gebrabbel. Zo wordt aangekondigd dat Diablo 4 inderdaad op 15 september 2026 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. De Switch 2-versie bevat alle verschenen content en wordt geleverd met het nieuwe seizoen dat spoedig van start gaat.
Daarnaast wordt er ook wat vermeld over de nieuwe class die verschijnt. Zo kunnen we in 2027 spelen met de Amazon, de krijgster afkomstig van de Skovos-eilanden. De Amazone weet het strijdveld te controleren met haar boog, maar kent ook een gloednieuw wapen binnen de game. Zo komt ze bewapend met de 'javelin' die in ieder geval in H1 van 2027 verschijnt.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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