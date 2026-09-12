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Diablo 4 lanceert deze week op Nintendo Switch 2, Amazon-class in de maak

Door Rudy Wijnberg
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Het gerucht dat twee weken geleden verscheen, blijkt waar te zijn. Diablo 4 verschijnt op 15 september 2026 voor Nintendo Switch 2.

De Diablo-presentatie tijdens BlizzCon 2026 verloopt nogal rommelig, en dan zeg ik het nog mild. Toch zit er wat leuk nieuws tussen al het gebrabbel. Zo wordt aangekondigd dat Diablo 4 inderdaad op 15 september 2026 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. De Switch 2-versie bevat alle verschenen content en wordt geleverd met het nieuwe seizoen dat spoedig van start gaat.

Diablo 4 Amazon Class

Daarnaast wordt er ook wat vermeld over de nieuwe class die verschijnt. Zo kunnen we in 2027 spelen met de Amazon, de krijgster afkomstig van de Skovos-eilanden. De Amazone weet het strijdveld te controleren met haar boog, maar kent ook een gloednieuw wapen binnen de game. Zo komt ze bewapend met de 'javelin' die in ieder geval in H1 van 2027 verschijnt.

Bron: BlizzCon
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2589 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Diablo IV
Diablo IV

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

6 juni 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Oww nice die wil ik!

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