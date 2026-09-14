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Geralt-skin voor Diablo IV vereist een Songs of the Past-pre-order

Door Bram Noteboom
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Wil je graag jouw Diablo IV-Barbarian aankleden als Geralt of Rivia van The Witcher III? Dan ben je genoodzaakt jouw portemonnee te trekken, want deze skin krijg je niet zomaar.

Mocht je het hebben gemist: CD Projekt Red en Activision | Blizzard hebben onlangs de handen in elkaar geslagen voor een samenwerking op Battle.net; de officiële storefront van de Amerikaanse gamemaker. The Witcher III valt erop te spelen en de aankomende expansie Songs of the Past straks ook. Je voelt misschien al aankomen waar dit heen gaat. Mocht je jouw Barbarian in Diablo IV aan willen kleden met het pantser van Geralt of Rivia, dan is een pre-order van de DLC via Battle.net noodzakelijk. Dat is momenteel de enige manier om met deze gear aan de slag te gaan. Een pre-order via Steam of console-stores, zoals de XBOX Store, tellen hierbij niet mee.

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Diablo IV is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles. Morgen lanceert de actie-RPG op de Nintendo Switch 2.

Bron: Kotaku
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5487 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Diablo IV
Diablo IV

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

6 juni 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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