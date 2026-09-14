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Tempest Rising - The Veti's Wrath-DLC kent releasedatum

Door Bram Noteboom
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Klaar om terug te keren naar uw post, Commandant? We hebben alle strategische geniën nodig in Tempest Rising - The Veti's Wrath.

Via een gloednieuwe gameplaytrailer wordt de releasedatum van de uitbreiding bekendgemaakt. Vanaf 29 september 2026 is het mogelijk de campaign van deze eeuwenoude factie te doorlopen. Terwijl de mensheid op hun graven hebben gebouwd, is het tijd om de gunst terug te doen. Speel door elf missies, herbouw je legers en grijp de macht terug door wederom eigenaar te worden van de gestolen technologieën. Je moet wel, want de ondergrondse corruptie is een grotere dreiging voor jouw volk dan de mensheid ooit had durven dromen. Mocht je de basegame van Tempest Rising al hebben, dan krijg je gratis toegang tot de Veti-factie in PvP-multiplayer en Skirmish-gamemodi.

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Tempest Rising is nu beschikbaar voor de pc.

Bron: Slipgate Ironworks
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5488 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Tempest Rising
Tempest Rising

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Slipgate Ironworks

Uitgever

3D Realms

Release

24 april 2025

Platforms

PC
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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
1 minuut geleden

Echt een klassieke RTS, erg leuke en goede game van het type waar er eigenlijk veel te weinig van zijn

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