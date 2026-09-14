Tempest Rising - The Veti's Wrath-DLC kent releasedatum

Klaar om terug te keren naar uw post, Commandant? We hebben alle strategische geniën nodig in Tempest Rising - The Veti's Wrath.

Via een gloednieuwe gameplaytrailer wordt de releasedatum van de uitbreiding bekendgemaakt. Vanaf 29 september 2026 is het mogelijk de campaign van deze eeuwenoude factie te doorlopen. Terwijl de mensheid op hun graven hebben gebouwd, is het tijd om de gunst terug te doen. Speel door elf missies, herbouw je legers en grijp de macht terug door wederom eigenaar te worden van de gestolen technologieën. Je moet wel, want de ondergrondse corruptie is een grotere dreiging voor jouw volk dan de mensheid ooit had durven dromen. Mocht je de basegame van Tempest Rising al hebben, dan krijg je gratis toegang tot de Veti-factie in PvP-multiplayer en Skirmish-gamemodi.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Tempest Rising is nu beschikbaar voor de pc.