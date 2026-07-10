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Tempest Rising bereikt climax met The Veti's Wrath uitbreiding

Door Patrick Lamers

Tempest Rising ziet een laatste hoofdstuk tegemoet in de vorm van de Veti's Wrath uitbreiding die later dit jaar gepland staat. De uitbreiding is door Saber Interactive en 3D Realms aangekondigd met een nieuwe trailer.

De Veti hebben het zwaar te verduren gehad, maar zijn erop gebrand om als een fenix vanuit hun as te verrijzen en zinnen op wraak. Veti's Wrath is het slotstuk van de real time strategygame Tempest Rising, dat een goede poging doet de oude gloriedagen van Command & Conquer weer te doen herleven. Deze Veti's Wrath uitbreiding voegt daar weer nieuwe content aan toe, namelijk een nieuwe campaign dat bestaat uit maar liefst elf missies waarin je de Veti weer moet zien op te bouwen tot een macht waar je rekening mee met houden. De eerste slag mag dan verloren zijn, uitgeschakeld zijn de Veti allerminst.

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The Veti's Wrath uitbreiding voor Tempest Rising staat gepland voor een release later dit jaar, maar een exacte datum is nog niet bekend. Momenteel kun je wel de demo van Tempest Rising op Steam spelen.

Bron: Saber Interactive
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 170 reviews 2918 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Tempest Rising
Tempest Rising

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Slipgate Ironworks

Uitgever

3D Realms

Release

24 april 2025

Platforms

PC
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