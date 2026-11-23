Gerucht: Gaat er dan toch een nieuwe Banjo-Kazooie game komen?
Het is inmiddels ruim achttien jaar geleden dat de laatste Banjo-Kazooie-game verscheen, maar mogelijk wordt er eindelijk gewerkt aan een nieuw deel in de franchise. Nu Activision eigenaar van de Rare en daarmee de IP van Banjo-Kazooie is, is de kans op een nieuw deel iets groter geworden.
Waarschijnlijk is het je niet ontgaan dat XBOX behoorlijk heeft huisgehouden in het aantal studio's, waarbij er verschillende studio's werden gesloten of samengevoegd. Ontwikkelaar Rare werd samen met Age of Empires-ontwikkelaar World's Edge ondergebracht bij Activision. De uitgever heeft een nieuwe vacature geplaatst op LinkedIn waarin het benadrukt dat het iconische franchises in huis heeft als Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, maar nu ook Halo, Age of Empires, Sea of Thieves en Banjo-Kazooie.
In de vacaturetekst staat vermeld dat zij op zoek zijn naar iemand die het team komt versterken om een groot deel van deze franchises uit te bouwen en verder te laten groeien. Dit geeft hoop voor liefhebbers van Banjo-Kazooie die al jarenlang aan het wachten zijn op een nieuw deel. Nu zegt de tekst uiteraard niet direct dat daarmee wordt bedoeld dat daadwerkelijk gewerkt wordt aan een nieuwe Banjo-Kazooie-game. Toch meldde creative director Lou Studdert van Toys for Bob in juli al bij Kinda Funny dat het Banjo-Kazooie een zeer geliefde franchise is waar zij graag aan zouden werken.
Ook de Schotse componist van Banjo-Kazooie, Grant Kirkhope, heeft in september aangegeven optimistisch te zijn over de kans dat de serie weer nieuw leven in geblazen wordt, terwijl hij eerder nog zijn twijfels had of dat ooit het geval zou zijn. Volgens Kirkhope zijn er in ieder geval drie studio's die een nieuwe Banjo-Kazooie-game hebben gepitcht bij Microsoft. Om welke studio's het precies ging liet de componist niet weten. Mogelijk gaat het in ieder geval om Toys for Bob en er wordt gezegd dat ook Ori-ontwikkelaar Moon Studios graag een Banjo-Kazooie-game wil ontwikkelen. Een van de desingers van Moon Studios, William Butkevicius, heeft recent nog een Banjo-Kazooie fan game in PlayStation Dreams gemaakt. Een trailer van zijn creatie vind je hieronder.
Zou jij graag een nieuw deel in de Banjo-Kazooie-franchise zien? Of zie je liever nieuwe games verschijnen in een van de andere IP's die nu in het bezit zijn van Activision? Laat het ons weten in de comments.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Gebeurt het dan echt?!
(Games nog nooit gespeeld, maar ik hoop graag mee met mijn mede Nintendo-matties😜)
Laat het eindelijk eens gebeuren. Het ya natuurlijk amateurisme ten top toen Everwild niet van de grond kwam. Dat Rare niet door de amateur Phil Spencer om een Banjo kazooie remake gezet.
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