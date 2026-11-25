My Hero Ultra Rumble krijgt een eerste Plus Ultra seizoen
De free-to-play Battle Royale My Hero Ultra Rumble is inmiddels al enkele jaren actief en de game wordt nog steeds ondersteund met nieuwe content. Bandai Namco heeft nu een grote update op ons losgelaten.
De game heeft al verschillende seizoenen gekregen, maar dit is het allereerste 'Plus Ultra' seizoen. Eigenlijk verandert er weinig, alleen de naam is nu anders. Het nieuwe personage is niemand minder dan Kyoka Jiro, die met de kracht van muziek de arena onveilig maakt. Daarnaast wordt ook de Cyber Hero Costume-collectie aan de game toegevoegd, met nieuwe kostuums voor Jiro, Tokoyami en Present Mic. Hoe dat er allemaal uitziet? Dat zie je in deze video:
My Hero Ultra Rumble is te spelen op PlayStation, XBOX, Switch en pc. Het nieuwe seizoen is nu van start gegaan.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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