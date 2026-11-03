The Division 2 krijgt deze maand crossplay
Tom Clancy's The Division 2 verscheen zo'n zeven jaar geleden en in die tijd heeft de game al talloze updates gekregen met allerlei nieuwe content. Ubisoft heeft nu (eindelijk) een toch wel vrij handige functie voor de game aangekondigd: crossplay.
Gezien de focus in deze game op samenspelen ligt, is het natuurlijk leuk dat spelers op verschillende platformen dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Met de Y8S3.3-update zal het eindelijk gaan gebeuren! Deze update zal in verschillende fases worden uitgerold, te beginnen op 3 november. Vanaf deze datum zal je crossplay-icoontjes beginnen te zien in de interface, maar de eigenlijke crossplay-functionaliteiten zullen pas live gaan op 17 november.
Daarnaast zal deze update de clan limieten verhogen naar 100 spelers en dankzij een 'friend referral'-systeem zal je nog wat leuke extra goodies kunnen claimen. Uiteraard vind je ook de gebruikelijke fixes en verbeteringen in de patch notes terug.
Ubisoft
Tom Clancy's The Division 2 is te spelen op current- en last-gen PlayStation- en XBOX-consoles en op pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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