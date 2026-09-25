The Division 2: Echoes of Central Park verschijnt in november

Ubisoft heeft tijdens de showcase meer laten zien van The Division 2: Echoes of Central Park. De nieuwe DLC verschijnt op 3 november en stuurt spelers voor het eerst in de franchise naar Central Park.

Dat klinkt misschien als een ontspannen wandeling door New York, maar daar is in deze uitbreiding weinig van over. Central Park is overwoekerd, vervallen en omgeven door geruchten over een nieuwe virusvariant. De DLC speelt zich af als een flashback, waarbij een verteller je door haar versie van de gebeurtenissen leidt. De map is groter dan Battle for Brooklyn en bevat naast Central Park ook de Upper West Side. Wanneer de Division een noodsignaal uit het park onderschept, worden SHD-agenten eropuit gestuurd om te onderzoeken wat daar precies rondwaart. Spelers kunnen de uitbreiding solo of in co-op spelen en krijgen een levelboost als ze nog onder level 40 zitten.

Nieuw zijn ook de companions. Brayleigh Callahan, Elwood Franklin en Morse Feeney kunnen je tijdens missies ondersteunen, ieder met een eigen vechtstijl en achtergrond. Door bij het herspelen van missies een andere companion mee te nemen, moeten situaties net wat anders aanvoelen. Daarnaast introduceert Echoes of Central Park een nieuwe endgame-ervaring. In het begin ben je vooral aan het overleven zonder GPS en met vijanden die constant druk zetten. Later draai je de rollen om, verzamel je betere gear en krijg je meer controle over de uitdagingen in het park. De DLC voegt ook zes nieuwe skill variants toe, waaronder de Corrosive Trap en Gas Bomber. Verder kunnen spelers rekenen op nieuwe gear, een nieuwe gear set en The Ratel als Exotic Weapon.

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The Division 2: Echoes of Central Park verschijnt op 3 november voor PlayStation, Xbox en pc via Ubisoft Store, Steam en Epic Games Store. De DLC is ook speelbaar via Ubisoft+.