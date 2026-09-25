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Pixel Washer poetst zich op voor Early Access in oktober

Door Jolien Mauritsz
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Pixel Washer heeft een releasedatum gekregen voor Steam Early Access. De cozy schoonmaakgame van solo-ontwikkelaar Valadria verschijnt op 15 oktober in Early Access voor pc.

In Pixel Washer kruipen spelers in de huid van Pigxel, een varken met een power washer en een duidelijke missie: een vieze pixelwereld weer laten glimmen. Spelers nemen verschillende handgemaakte pixelart-levels onder handen, verdienen geld met afgeronde klussen en gebruiken dat om hun apparatuur te verbeteren. Onder al dat vuil zitten kleurrijke werelden verstopt, al moet je daar natuurlijk eerst wel even flink voor schrobben. De game begon als een klein project van Valadria, maar inmiddels is Acclaim bij de ontwikkeling betrokken. Volgens de makers geeft Early Access hen de ruimte om Pixel Washer samen met de community verder uit te bouwen.

Tijdens Early Access willen Valadria en Acclaim de game verder uitbreiden met nieuwe content, extra gereedschap, quality-of-life verbeteringen en updates op basis van feedback van spelers. Ook wordt er gekeken naar mogelijke crossovers en licentie-samenwerkingen, al willen de makers daar op dit moment nog niet te veel over loslaten. Blijkbaar moet zelfs een schoonmaakvarken sommige verrassingen nog even onder het vuil laten liggen. Ook consoles blijven onderdeel van de plannen. Na de Early Access-periode werkt het team toe naar de volledige 1.0-release en een geplande console-uitrol in 2027. Daarbij worden onder meer Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 genoemd.

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Pixel Washer verschijnt op 15 oktober in Steam Early Access. De volledige release en consoleversies staan voorlopig gepland voor 2027.

Bron: Steam
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 98 reviews 1494 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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