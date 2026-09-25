Wild Arms-opvolger Armed Fantasia is geannuleerd
Armed Fantasia: To the End of the Wilderness is geannuleerd. Dat blijkt uit de financiële resultaten van Digital Bros, het moederbedrijf van 505 Games. De RPG werd in 2022 aangekondigd als spirituele opvolger van Wild Arms.
Volgens Digital Bros is de ontwikkeling stopgezet na meerdere pogingen om de gameplay van het project te herzien. Ook veranderende marktomstandigheden en de extra investering die nodig was om de game af te maken, speelden mee in de beslissing. Naast Armed Fantasia zijn ook Directorate: Novitiate en het vervolg op de free-to-play game Battle Island stopgezet.De annulering is extra pijnlijk omdat Armed Fantasia begon als een succesvol Kickstarter-project. De game werd samen met Penny Blood, een spirituele opvolger van Shadow Hearts, gefinancierd via een dubbele crowdfundingcampagne. Die campagne haalde in 2022 ruim 379 miljoen yen op bij bijna 18.000 backers.
Armed Fantasia moest de geest van Wild Arms nieuw leven inblazen met een westernpunk-wereld, turn-based gevechten en een avontuurlijke JRPG-sfeer. De oorspronkelijke Wild Arms-reeks begon in 1996 op de eerste PlayStation en groeide uit tot een geliefde naam onder JRPG-fans, al is het al lange tijd stil rond de serie. De laatste jaren bleef het ook rond Armed Fantasia opvallend rustig. Er verschenen eerder testbeelden en interviews met de ontwikkelaars, maar grote updates bleven uit. Nu blijkt dat de game de eindstreep niet meer haalt.
Voor fans van Wild Arms en backers van de Kickstarter is dit natuurlijk een bittere afloop. Een spirituele opvolger kan een oude reeks niet zomaar vervangen, maar Armed Fantasia leek wel precies dat kleine sprankje hoop te bieden waar liefhebbers al jaren op wachtten. Helaas blijft het deze keer bij een avontuur dat vooral in beloftes is blijven hangen.
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Leuk fluitdeuntje al kan het niet tippen aan die intro theme van Wild arms...zeker top 3 favoriete ps1 game intros (samen met Silent hill 1 en Tekken 2).
Vooral jammer voor de backers...al je geld en verwachtingen in de prullenbak.