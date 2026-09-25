Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Wild Arms-opvolger Armed Fantasia is geannuleerd

Door Jolien Mauritsz
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Armed Fantasia: To the End of the Wilderness is geannuleerd. Dat blijkt uit de financiële resultaten van Digital Bros, het moederbedrijf van 505 Games. De RPG werd in 2022 aangekondigd als spirituele opvolger van Wild Arms.

Volgens Digital Bros is de ontwikkeling stopgezet na meerdere pogingen om de gameplay van het project te herzien. Ook veranderende marktomstandigheden en de extra investering die nodig was om de game af te maken, speelden mee in de beslissing. Naast Armed Fantasia zijn ook Directorate: Novitiate en het vervolg op de free-to-play game Battle Island stopgezet.De annulering is extra pijnlijk omdat Armed Fantasia begon als een succesvol Kickstarter-project. De game werd samen met Penny Blood, een spirituele opvolger van Shadow Hearts, gefinancierd via een dubbele crowdfundingcampagne. Die campagne haalde in 2022 ruim 379 miljoen yen op bij bijna 18.000 backers.

Armed Fantasia moest de geest van Wild Arms nieuw leven inblazen met een westernpunk-wereld, turn-based gevechten en een avontuurlijke JRPG-sfeer. De oorspronkelijke Wild Arms-reeks begon in 1996 op de eerste PlayStation en groeide uit tot een geliefde naam onder JRPG-fans, al is het al lange tijd stil rond de serie. De laatste jaren bleef het ook rond Armed Fantasia opvallend rustig. Er verschenen eerder testbeelden en interviews met de ontwikkelaars, maar grote updates bleven uit. Nu blijkt dat de game de eindstreep niet meer haalt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Voor fans van Wild Arms en backers van de Kickstarter is dit natuurlijk een bittere afloop. Een spirituele opvolger kan een oude reeks niet zomaar vervangen, maar Armed Fantasia leek wel precies dat kleine sprankje hoop te bieden waar liefhebbers al jaren op wachtten. Helaas blijft het deze keer bij een avontuur dat vooral in beloftes is blijven hangen.

Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 98 reviews 1494 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar RJ
RJ
lvl8 Achievement Hunter
46 minuten geleden

Leuk fluitdeuntje al kan het niet tippen aan die intro theme van Wild arms...zeker top 3 favoriete ps1 game intros (samen met Silent hill 1 en Tekken 2).

Vooral jammer voor de backers...al je geld en verwachtingen in de prullenbak.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord