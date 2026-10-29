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Jacksepticeye duikt op in HITMAN World of Assassination

Door Bram Noteboom
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Top of the mornin' to ya, laddies! Je krijgt nu de mogelijkheid om de YouTube-grootmacht Jacksepticeye om te leggen in HITMAN World of Assassination, dankzij de release van 'The Host Elusive Target'.

Seán McLoughlin, die beter bekend staat als Jacksepticeye bij 31 miljoen abonnees, vervult de rol van de controversiële influencer, genaamd Finn Colton a.k.a. Finnvictus. Dit figuur is overigens niet gebaseerd op de YouTuber zelf, mocht je denken dat hij vies wordt gezet. Afijn, als Agent 47 kom je terecht in zijn in-house productiestudio en daarna krijg je de mogelijkheid om de boel flink te verstieren. Of je nou Finnvictus zelf uitschakelt of een van zijn vele handlangers omlegt, er vallen genoeg kills te scoren in The Host Elusive Target. Het evenement is gratis beschikbaar van 29 oktober (oftewel vandaag) tot en met 25 november 2026. Jacksepticeye begint in ieder geval steeds meer een carriere op te bouwen naast YouTube. Zo speelde hij ook een rol in Dispatch en werkt hij momenteel als co-producer aan de Bloodborne-film.

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HITMAN World of Assassination is nu beschikbaar voor de pc, consoles, VR-apparaten en mobiele apparaten.

Bron: IO Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5783 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot HITMAN World of Assassination
HITMAN World of Assassination

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

20 januari 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
VR
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Vette trailer. Stomme aan dit soort events is dat je ze maar tijdelijk beschikbaar zijn....

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