Jacksepticeye duikt op in HITMAN World of Assassination

Top of the mornin' to ya, laddies! Je krijgt nu de mogelijkheid om de YouTube-grootmacht Jacksepticeye om te leggen in HITMAN World of Assassination, dankzij de release van 'The Host Elusive Target'.

Seán McLoughlin, die beter bekend staat als Jacksepticeye bij 31 miljoen abonnees, vervult de rol van de controversiële influencer, genaamd Finn Colton a.k.a. Finnvictus. Dit figuur is overigens niet gebaseerd op de YouTuber zelf, mocht je denken dat hij vies wordt gezet. Afijn, als Agent 47 kom je terecht in zijn in-house productiestudio en daarna krijg je de mogelijkheid om de boel flink te verstieren. Of je nou Finnvictus zelf uitschakelt of een van zijn vele handlangers omlegt, er vallen genoeg kills te scoren in The Host Elusive Target. Het evenement is gratis beschikbaar van 29 oktober (oftewel vandaag) tot en met 25 november 2026. Jacksepticeye begint in ieder geval steeds meer een carriere op te bouwen naast YouTube. Zo speelde hij ook een rol in Dispatch en werkt hij momenteel als co-producer aan de Bloodborne-film.

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HITMAN World of Assassination is nu beschikbaar voor de pc, consoles, VR-apparaten en mobiele apparaten.