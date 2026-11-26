Electronic Arts en Full Circle passen de visie aan en hopen de toekomst voor skate. veilig te stellen. Het eerste wapenfeit onder deze nieuwe directie is genaamd Early Access Update 0.33 en arriveert op 1 december 2026.

Nadat de organisatie bij Electronic Arts flink onder handen werd genomen, werd stilletjes gevreesd voor de toekomst van skate. en Full Circle. De ontwikkelaar is wat mankracht verloren, maar scherpt desalniettemin de visie aan voor de sportgame. Season en Battle Pass worden eruit gehaald en diverse locaties worden niet meer verscholen achter een paywall. Daarnaast belooft men plechtig dat er vaker updates komen te verschijnen, cosmetisch items meer in-game te verdienen vallen en de gamemodus S.K.A.T.E. maakt een entree via Early Access Update 0.33. Daarnaast kan je rekenen op nieuwe muziek, packs en een winters jasje voor SUMR Camp. Voor alle details, raadpleeg de bronvermelding.

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skate. is nu beschikbaar in Early Access voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.