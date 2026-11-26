Did I hear a Rock and Stone? Leer alles wat je moet weten over Deep Rock Galactic Season 07: Contingency Protocol middels de nieuwe gameplaytrailer!

Noteer 3 december 2026 in je dwergenagenda, of markeer 17 december 2026 als je een console-speler bent. Dan arriveert namelijk het nieuwste seizoen van Deep Rock Galactic, genaamd Season 07: Contingency Protocol. De zwaartekracht is een centraal thema in de nieuwe content. Zo tref je de nieuwe in-game evenementen 'Gravity Recovery', waar je vreemde zero-G anomalieën moet zien te overbruggen om zo de data terug te winnen van de gecrashte Drop Pods. Ook kan je in missies straks 'Heavy Impact'-waarschuwingen tegenkomen. De zwaartekracht is hier zo sterk, dat je speciale Power Boots nodig hebt om de grotten door te spitten.

Season 07: Contingency Protocol heeft verder een hele bult aan content in de pijplijn voor zowel de stijlbewuste dwerg als de praktische mijner. Om te beginnen worden er diverse cosmetische zaken vrijgegeven. Van fonkelnieuwe tatoeages tot de gebruikelijke Performance Pass; er valt weer genoeg (gratis) te ontgrendelen voor de fanatieke spelers. Maar ook diverse gameplay-items maken een opkomst, zoals nieuwe perks, overclocks en meer. Voor alle details, en geloof mij het zijn er een hoop, kijk gerust de onderstaande trailer door:

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Deep Rock Galactic is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.