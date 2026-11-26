Alles over Deep Rock Galactic Season 07: Contingency Protocol
Did I hear a Rock and Stone? Leer alles wat je moet weten over Deep Rock Galactic Season 07: Contingency Protocol middels de nieuwe gameplaytrailer!
Noteer 3 december 2026 in je dwergenagenda, of markeer 17 december 2026 als je een console-speler bent. Dan arriveert namelijk het nieuwste seizoen van Deep Rock Galactic, genaamd Season 07: Contingency Protocol. De zwaartekracht is een centraal thema in de nieuwe content. Zo tref je de nieuwe in-game evenementen 'Gravity Recovery', waar je vreemde zero-G anomalieën moet zien te overbruggen om zo de data terug te winnen van de gecrashte Drop Pods. Ook kan je in missies straks 'Heavy Impact'-waarschuwingen tegenkomen. De zwaartekracht is hier zo sterk, dat je speciale Power Boots nodig hebt om de grotten door te spitten.
Season 07: Contingency Protocol heeft verder een hele bult aan content in de pijplijn voor zowel de stijlbewuste dwerg als de praktische mijner. Om te beginnen worden er diverse cosmetische zaken vrijgegeven. Van fonkelnieuwe tatoeages tot de gebruikelijke Performance Pass; er valt weer genoeg (gratis) te ontgrendelen voor de fanatieke spelers. Maar ook diverse gameplay-items maken een opkomst, zoals nieuwe perks, overclocks en meer. Voor alle details, en geloof mij het zijn er een hoop, kijk gerust de onderstaande trailer door:
Deep Rock Galactic is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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