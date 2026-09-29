Did I hear a Rock and Stone? Deep Rock Galactic ontvangt later dit jaar Season 07, terwijl Season 08 en een betaalde DLC in 2027 verschijnen. Dit laten Ghost Ship Games en partner-dev Invisible Walls weten tijdens The Big Break Showcase 2026.

Had je gehoopt op bakken met informatie? We moeten het momenteel doen met een teaser-trailer, maar het zorgt in ieder geval voor leven in de brouwerij. Wel zo handig, aangezien de biertjes in de Abyss Bar altijd op zijn. Afijn, zoals jullie wellicht weten is Ghost Ship Games (de originele ontwikkelaar van de game) de samnewerking aangegaan met Invisible Walls. Zij verzorgen nu onder toezicht van de OG's de nieuwe content voor Deep Rock Galactic. Zo komen we te weten dat het volgende seizoen aan het einde van dit jaar wordt uitgegeven en nieuwe Overclocks en Perks toevoegt, terwijl Season 08 en de eerste betaalde uitbreiding voor de co-op shooter in de zomer van 2027 worden uitgebracht. Check hieronder de eerste teaser van de naderende content:

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Deep Rock Galactic is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.