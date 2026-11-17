Deep Rock Galactic Season 07: Contingency Protocol verschijnt in december 2026
For Rock and Stone! Deep Rock Galactic Season 07: Contingency Protocol heeft een releasedatum te pakken. De verse content voor de coöperatieve sci-fi shooter komt in december 2026 te verschijnen voor zowel de pc als de consoles.
Vanaf 3 december 2026 is het zover voor de pc-gamers, terwijl console-spelers iets meer geduld moeten opbrengen tot 17 december 2026. Deep Rock Galactic Season 07: Contingency Protocol werpt spelers in een 'anti-zwaartekracht'-thema, waar je goed moet kijken waar je de dwergenlaarzen plant, voordat je te pletter valt. Deze gewelddadige 'cosmic anomalies' zorgen ervoor dat bedrijfsmiddelen verloren raken. Je raadt het al: aan jou om deze spullen terug te winnen. Je doet dit overigens niet voor saus. Season 07: Contingency Protocol brengt een hoop nieuwe content met zich mee in de vorm van tatoeages, weapon overclocks, een hernieuwd perk-systeem en meer.
Zoals gebruikelijk gaat de gratis content gepaard met een nieuwe cosmetische DLC. Het 'Rocked and Loaded Pack' transformeert jouw dwerg in een stoere marinier die niet zou misstaan in menig Alien-film. De uitbreiding biedt een Armor Framework per class, de 'Rocked And Loaded' hoofddeksels, zeven unieke tatoeages en skins voor je wapens, pikhouweel en Bosco.
Deep Rock Galactic is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.
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