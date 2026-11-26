Komt dat zien, komt dat zien! Fumi Games heeft de eerste teaser van de aanstaande Mouse: P.I. For Hire-DLC gedeeld. We krijgen volgende week te horen hoe de vlag erbij hangt.

De stijlvolle boomer shooter Mouse: P.I. For Hire werd in april van dit jaar uitgebracht en kon rekenen op een zeer positieve receptie. Het gamende publiek was zeer te spreken over de audiovisuele fratsen die deze actiegame uithaalde, al kon de gameplay wel wat meer variatie gebruiken. Hopelijk krijgt de titel een verse injectie aan content met de komst van de DLC. Fumi Games heeft alleen een teaserafbeelding gedeeld, waaruit op te maken valt dat we teruggaan naar de loopgraven; de oorlogssetting is natuurlijk al bekend bij protagonist Jack Pepper en wellicht leren we dus ook meer van de gruwelen die hij heeft meegemaakt.

Mouse: P.I. For Hire is nu beschikbaar voor de pc en consoles.