Mouse: P.I. For Hire knalt voorbij een miljoen verkopen

Na lang wachten bracht ontwikkelaar Fumi Games enkele maanden geleden dan eindelijk hun stijlvolle shooter Mouse P.I. For Hire uit. Het was een gewaagd project, maar nu blijkt dat die gok goed is uitgedraaid!

Mouse P.I. For Hire is meer dan een miljoen keer verkocht

De ontwikkelaar heeft namelijk laten weten dat er inmiddels meer dan 1 miljoen spelers aan hun avontuur in Mouseburg zijn begonnen. Fantastisch nieuws voor het team natuurlijk, en uiteraard zijn er ook de gebruikelijke woordjes van dank. Er staat ook nog wat op de planning: er wordt gewerkt aan verhalende DLC, al weten we nog niet precies wanneer deze zal uitkomen.

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Mouse P.I. For Hire is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc