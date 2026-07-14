Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Mouse: P.I. For Hire knalt voorbij een miljoen verkopen

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Na lang wachten bracht ontwikkelaar Fumi Games enkele maanden geleden dan eindelijk hun stijlvolle shooter Mouse P.I. For Hire uit. Het was een gewaagd project, maar nu blijkt dat die gok goed is uitgedraaid!

Mouse P.I. For Hire is meer dan een miljoen keer verkocht

De ontwikkelaar heeft namelijk laten weten dat er inmiddels meer dan 1 miljoen spelers aan hun avontuur in Mouseburg zijn begonnen. Fantastisch nieuws voor het team natuurlijk, en uiteraard zijn er ook de gebruikelijke woordjes van dank. Er staat ook nog wat op de planning: er wordt gewerkt aan verhalende DLC, al weten we nog niet precies wanneer deze zal uitkomen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Mouse P.I. For Hire is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc

Bron: Fumi Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 269 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Mouse: P.I. For Hire
Mouse: P.I. For Hire

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Fumi Games

Uitgever

PlaySide

Release

16 april 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Dat ziet er tof uit! Ik weet niet onder welke steen ik heb gelegen, maar ik ken dus weer eens deze hele game niet🤷🏼‍♂️. Het is toch niet zo’n rete moeilijke game als Cuphead mag ik hopen? Anders ga ik deze ff snel scoren.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Was een vette game!

Had de game voor ongeveer 80% uitgespeeld maar toen was ik er klaar mee.. vond het net iets te eentonig worden en verveelde me toen. Maar uiteindelijk blij met de prijs en content die ik er voor terug kreeg 👌🏻

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Goed zo, erg leuke game! :)
Logisch dat ie nu pas zoveel verkopen bereikt nu de fysieke versie net uit is. Heb zelf ook gewacht tot de fysieke versie.
Zodra ik klaar ben met de game is de DLC vast wel uit, kan ik die mooi kopen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord