Mouse: P.I. For Hire knalt voorbij een miljoen verkopen
Na lang wachten bracht ontwikkelaar Fumi Games enkele maanden geleden dan eindelijk hun stijlvolle shooter Mouse P.I. For Hire uit. Het was een gewaagd project, maar nu blijkt dat die gok goed is uitgedraaid!
Mouse P.I. For Hire is meer dan een miljoen keer verkocht
De ontwikkelaar heeft namelijk laten weten dat er inmiddels meer dan 1 miljoen spelers aan hun avontuur in Mouseburg zijn begonnen. Fantastisch nieuws voor het team natuurlijk, en uiteraard zijn er ook de gebruikelijke woordjes van dank. Er staat ook nog wat op de planning: er wordt gewerkt aan verhalende DLC, al weten we nog niet precies wanneer deze zal uitkomen.
Mouse P.I. For Hire is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Dat ziet er tof uit! Ik weet niet onder welke steen ik heb gelegen, maar ik ken dus weer eens deze hele game niet🤷🏼♂️. Het is toch niet zo’n rete moeilijke game als Cuphead mag ik hopen? Anders ga ik deze ff snel scoren.
Was een vette game!
Had de game voor ongeveer 80% uitgespeeld maar toen was ik er klaar mee.. vond het net iets te eentonig worden en verveelde me toen. Maar uiteindelijk blij met de prijs en content die ik er voor terug kreeg 👌🏻
Goed zo, erg leuke game! :)
Logisch dat ie nu pas zoveel verkopen bereikt nu de fysieke versie net uit is. Heb zelf ook gewacht tot de fysieke versie.
Zodra ik klaar ben met de game is de DLC vast wel uit, kan ik die mooi kopen.