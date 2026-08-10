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Laat je zeemeerminnendroom uitkomen in Sirens

Door Rudy Wijnberg
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Altijd al een zeemeermin (I'm a Merman!) willen zijn? Die droom komt uit in Sirens, een indiegame afkomstig van Silent Lamb Studio. In de vrijgegeven gameplaybeelden zien we hoe een illuster wezen zowel zee als land onveilig maakt en op de vuist gaat met dinosauriërs.

In Sirens beleven we een alternatieve historie waarin een deel van inmiddels geëvolueerde mensen zijn achtergebleven in de oceaan. Deze wezens, genaamd Sirens, zijn één geworden met de oceaan en uitermate capabel in het water. Er ligt echter ook gevaar op de loer, want naast jagende orka's gaan we blijkbaar op de vuist met dinosauriërs. Het verhaal lijkt echter de hoofdrol te worden. Silent Lamb Studio is namelijk voornemens een ijzersterk verhaal voor te schotelen.

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Sirens kent helaas nog geen releasedatum en verschijnt enkel voor pc. Op de Sirens-Steampagina is inmiddels een Early Access-release aangekondigd.

Bron: Silent Lamb Studio
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Sirens
Sirens

Ontwikkelaar

Silent Lamb Studio

Uitgever

Silent Lamb Studio

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
1 week geleden om 21:35

Zolang ze geen rood haar hebben en geen Ariël heten, is het geen echte zeemeermin.

2
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
1 week geleden om 19:34

Dit ziet er op het eerste zicht best interessant uit.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 16:57

Leuk, ik heb altijd al een zeemeermin willen zijn Rudy!

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 16:13

Idee leuk maar de uitvoering tja…

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 13:57

Ziet er wel leuk uit.

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 13:53

Saairens

3
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