Laat je zeemeerminnendroom uitkomen in Sirens
Altijd al een zeemeermin (I'm a Merman!) willen zijn? Die droom komt uit in Sirens, een indiegame afkomstig van Silent Lamb Studio. In de vrijgegeven gameplaybeelden zien we hoe een illuster wezen zowel zee als land onveilig maakt en op de vuist gaat met dinosauriërs.
In Sirens beleven we een alternatieve historie waarin een deel van inmiddels geëvolueerde mensen zijn achtergebleven in de oceaan. Deze wezens, genaamd Sirens, zijn één geworden met de oceaan en uitermate capabel in het water. Er ligt echter ook gevaar op de loer, want naast jagende orka's gaan we blijkbaar op de vuist met dinosauriërs. Het verhaal lijkt echter de hoofdrol te worden. Silent Lamb Studio is namelijk voornemens een ijzersterk verhaal voor te schotelen.
Sirens kent helaas nog geen releasedatum en verschijnt enkel voor pc. Op de Sirens-Steampagina is inmiddels een Early Access-release aangekondigd.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Zolang ze geen rood haar hebben en geen Ariël heten, is het geen echte zeemeermin.
Dit ziet er op het eerste zicht best interessant uit.
Leuk, ik heb altijd al een zeemeermin willen zijn Rudy!
Idee leuk maar de uitvoering tja…
Ziet er wel leuk uit.
Saairens