De PlayStation Plus-games van december 2026 zijn bekendgemaakt. Van extreme sporten tot claustrofobische horror; er is voor ieder wat wils.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 mag de line-up aanvoeren. De remake en tevens het vervolg op Tony Hawk's Pro Skater 1+2 is wellicht niet zo geliefd als het origineel, maar weet alsnog vele gamers te vermaken. Activision hoopt door de sportgame toe te voegen aan het PlayStation Plus-programma meer spelers te bereiken. Hetzelfde geldt voor Dragon Ball Xenoverse 2. De actie-RPG van de welbekende anime heeft onlangs de laatste DLC ontvangen en Bandai Namco heeft natuurlijk interesse in spelers die het veld koud betreden. Het drietal aan titels wordt afgesloten door Amnesia: The Bunker. Als ervaringsdeskundige kan ik deze uitmuntende horrorgame aanraden aan iedereen die graag door een WO1-bunker sluipt. Je wordt echter ondertussen opgejaagd door een niet te stoppen monster. Voor de goede orde is hier het overzicht:

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition | PS5, PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS5, PS4

Amnesia: The Bunker | PS4

De games zijn te downloaden vanaf 1 december 2026. Ben jij er tevreden mee?