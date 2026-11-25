Tony Hawk's Pro Skater 3+4 kickflipt naar PlayStation Plus december 2026
De PlayStation Plus-games van december 2026 zijn bekendgemaakt. Van extreme sporten tot claustrofobische horror; er is voor ieder wat wils.
Tony Hawk's Pro Skater 3+4 mag de line-up aanvoeren. De remake en tevens het vervolg op Tony Hawk's Pro Skater 1+2 is wellicht niet zo geliefd als het origineel, maar weet alsnog vele gamers te vermaken. Activision hoopt door de sportgame toe te voegen aan het PlayStation Plus-programma meer spelers te bereiken. Hetzelfde geldt voor Dragon Ball Xenoverse 2. De actie-RPG van de welbekende anime heeft onlangs de laatste DLC ontvangen en Bandai Namco heeft natuurlijk interesse in spelers die het veld koud betreden. Het drietal aan titels wordt afgesloten door Amnesia: The Bunker. Als ervaringsdeskundige kan ik deze uitmuntende horrorgame aanraden aan iedereen die graag door een WO1-bunker sluipt. Je wordt echter ondertussen opgejaagd door een niet te stoppen monster. Voor de goede orde is hier het overzicht:
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition | PS5, PS4
- Dragon Ball Xenoverse 2 | PS5, PS4
- Amnesia: The Bunker | PS4
De games zijn te downloaden vanaf 1 december 2026. Ben jij er tevreden mee?
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Prima deal. Heb alles wel al gespeeld helaas, maar mocht je iets niet hebben, have fun!
Een mooie Line up voor deze maand ook echt lang geleden dat een tony hawk game heb gedaan. Ik ga ze zeker wel toevoegen aan mijn bibliotheek. Maar ben bang dat ik er nog niet aan toe komt door gta🙈 zal daar nog wel even zoet mee zijn😂
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