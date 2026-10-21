Electronic Arts sluit BioWare, 'The Next Mass Effect' geannuleerd
Er worden meer dan 400 banen geschrapt bij Electronic Arts en de welbekende ontwikkelaar BioWare wordt gesloten. Het gaat om ongeveer vier procent van het totale personeelsbestand van EA.
Je hebt het vast voorbij zien komen, maar Electronic Arts is recent overgenomen door het investeringsfonds van Saoedi-Arabië. Deze grote overnames worden bijna nooit gefaciliteerd zonder flink te snijden in het personeelsbestand om zo de kosten te drukken. De buy-out had een waarde van 55 miljard dollar onder leiding van het Saoedische investeringsfonds, waardoor er voor ongeveer 18 miljard dollar aan schulden op de balans van EA terechtkwam. Vandaar dat men ervoor kiest om de boel om te gooien. De focus komt te liggen op projecten en franchises waar men 'veel groei' inziet, zoals de sportgames, Apex Legends, de volgende Star Wars Jedi en de aanstaande Marvel's Iron Man-game. Diverse andere projecten worden geannuleerd, zoals 'The Next Mass Effect', De Sims-gerelateerde 'Project Lotus' en het team achter 'skate' wordt kleiner gemaakt.
Voor BioWare valt hierbij het doek. Het team was uiteraard bezig met 'The Next Mass Effect', maar dit project gaat het levenslicht niet zien. De ontwikkelaar begon in 1995 en staat bekend om het ontwikkelen van een aantal RPG's die worden gezien als het beste wat de industrie te bieden heeft. Denk hierbij aan Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate II: Shadows of Amn en nog vele andere titels. Onder EA bracht de studio geliefde Dragon Age- en Mass Effect-games uit, maar tegelijkertijd heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad met releases die negatief werden ontvangen, zoals Anthem, Dragon Age: The Veilguard en Mass Effect: Andromeda.
We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe. Koester jij warme herinneringen aan BioWare? Deel ze gerust met elkaar.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Trailer: BioWare teaset hoofdpersonage The Next Mass Effect
BioWare heeft een nieuwe teaser van The Next Mass Effect vrijgegeven op N7-Day. Dit keer krijgen we het hoofdpersonage te zien.0 reacties
-
Screenshots
Screenshots: Screenshot The Next Mass Effect gedeeld op N7 Day
Electronic Arts en BioWare hebben op N7 Day een screenshot gedeeld van de nieuwe Mass Effect.0 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Nieuwe Mass Effect gaat Unreal Engine gebruiken
De nieuwe Mass Effect gaat wellicht de Frostbite engine vervangen door de Unreal Engine. Dit kwam naar voren door een nieuwe vacature op de site van EA.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Het verhaal van Mass Effect gaat verder
BioWare heeft onthuld dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Mass Effect-game.0 reacties
Heb Electronic Arts volledig afgeschreven sinds het overgenomen is door een investeringsfonds van Saoedi-Arabië en koop er niks meer van.
Hoop dat het ze heel veel geld gaat kosten en dat ze er niks van bakken de komende jaren.
Met hun laatste game Veilguard is het ook wel nodig. Ook de media die de game een waanzinnig succes noemde zijn net zo schuldig aan deze sluiting. Gewoon luisteren maar je community, laat het een les zijn.
Dankzij Microsoft was ik even vergeten dat EA ook al zoveel kapot heeft gemaakt.
Ik vond alleen Mass effect 1 & 2 toen leuk, Anthem was een gemiste kans, en alles wat erna was uitgekomen was tenenkrommend slecht, gewoon cringe .. dus ja het houdt een keer op
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.