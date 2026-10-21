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ID@Xbox Fall 2026

Electronic Arts sluit BioWare, 'The Next Mass Effect' geannuleerd

Door Bram Noteboom
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Er worden meer dan 400 banen geschrapt bij Electronic Arts en de welbekende ontwikkelaar BioWare wordt gesloten. Het gaat om ongeveer vier procent van het totale personeelsbestand van EA.

Je hebt het vast voorbij zien komen, maar Electronic Arts is recent overgenomen door het investeringsfonds van Saoedi-Arabië. Deze grote overnames worden bijna nooit gefaciliteerd zonder flink te snijden in het personeelsbestand om zo de kosten te drukken. De buy-out had een waarde van 55 miljard dollar onder leiding van het Saoedische investeringsfonds, waardoor er voor ongeveer 18 miljard dollar aan schulden op de balans van EA terechtkwam. Vandaar dat men ervoor kiest om de boel om te gooien. De focus komt te liggen op projecten en franchises waar men 'veel groei' inziet, zoals de sportgames, Apex Legends, de volgende Star Wars Jedi en de aanstaande Marvel's Iron Man-game. Diverse andere projecten worden geannuleerd, zoals 'The Next Mass Effect', De Sims-gerelateerde 'Project Lotus' en het team achter 'skate' wordt kleiner gemaakt.

Voor BioWare valt hierbij het doek. Het team was uiteraard bezig met 'The Next Mass Effect', maar dit project gaat het levenslicht niet zien. De ontwikkelaar begon in 1995 en staat bekend om het ontwikkelen van een aantal RPG's die worden gezien als het beste wat de industrie te bieden heeft. Denk hierbij aan Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate II: Shadows of Amn en nog vele andere titels. Onder EA bracht de studio geliefde Dragon Age- en Mass Effect-games uit, maar tegelijkertijd heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad met releases die negatief werden ontvangen, zoals Anthem, Dragon Age: The Veilguard en Mass Effect: Andromeda.

BioWare Mass Effect gesloten geannuleerd 2026

We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe. Koester jij warme herinneringen aan BioWare? Deel ze gerust met elkaar.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5727 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Next Mass Effect
The Next Mass Effect Geannuleerd

Ontwikkelaar

BioWare

Uitgever

Electronic Arts

Release

Geannuleerd

Platforms

-
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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
zojuist

Heb Electronic Arts volledig afgeschreven sinds het overgenomen is door een investeringsfonds van Saoedi-Arabië en koop er niks meer van.

Hoop dat het ze heel veel geld gaat kosten en dat ze er niks van bakken de komende jaren.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
4 minuten geleden

Met hun laatste game Veilguard is het ook wel nodig. Ook de media die de game een waanzinnig succes noemde zijn net zo schuldig aan deze sluiting. Gewoon luisteren maar je community, laat het een les zijn.

0
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl5 Thread Hunter
42 minuten geleden

En Sony met Bluepoint

2
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl5 Thread Hunter
43 minuten geleden

Dankzij Microsoft was ik even vergeten dat EA ook al zoveel kapot heeft gemaakt.

2
Avatar Thunderlizard
Thunderlizard
lvl6 Combo Juggler
59 minuten geleden

Bioware was al dood, vandaag is slechts een formaliteit

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Aan het oude Bioware heb ik hele goede herinneringen! De Baldurs Gate games, KotOR, Jade Empire, Mass Effect, Dragon Age.

Tegen beter weten in had ik nog een beetje hoop voor de volgende Mass Effect. Helaas :(
Deze studio was nog maar een schim van wat het ooit was.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik vond alleen Mass effect 1 & 2 toen leuk, Anthem was een gemiste kans, en alles wat erna was uitgekomen was tenenkrommend slecht, gewoon cringe .. dus ja het houdt een keer op

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Tjah. Lullig voor het personeel, maar laatste goede game was Dragon Age: Inquisition uit 2014 dus kan er ook niet rouwig om zijn. Voor mij blijven de 3 Mass Effect games (vooral de eerste 2) wel legendarisch en het is jammer hoe het allemaal gelopen is de laatste jaren.

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