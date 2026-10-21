Electronic Arts sluit BioWare, 'The Next Mass Effect' geannuleerd

Er worden meer dan 400 banen geschrapt bij Electronic Arts en de welbekende ontwikkelaar BioWare wordt gesloten. Het gaat om ongeveer vier procent van het totale personeelsbestand van EA.

Je hebt het vast voorbij zien komen, maar Electronic Arts is recent overgenomen door het investeringsfonds van Saoedi-Arabië. Deze grote overnames worden bijna nooit gefaciliteerd zonder flink te snijden in het personeelsbestand om zo de kosten te drukken. De buy-out had een waarde van 55 miljard dollar onder leiding van het Saoedische investeringsfonds, waardoor er voor ongeveer 18 miljard dollar aan schulden op de balans van EA terechtkwam. Vandaar dat men ervoor kiest om de boel om te gooien. De focus komt te liggen op projecten en franchises waar men 'veel groei' inziet, zoals de sportgames, Apex Legends, de volgende Star Wars Jedi en de aanstaande Marvel's Iron Man-game. Diverse andere projecten worden geannuleerd, zoals 'The Next Mass Effect', De Sims-gerelateerde 'Project Lotus' en het team achter 'skate' wordt kleiner gemaakt.

Voor BioWare valt hierbij het doek. Het team was uiteraard bezig met 'The Next Mass Effect', maar dit project gaat het levenslicht niet zien. De ontwikkelaar begon in 1995 en staat bekend om het ontwikkelen van een aantal RPG's die worden gezien als het beste wat de industrie te bieden heeft. Denk hierbij aan Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate II: Shadows of Amn en nog vele andere titels. Onder EA bracht de studio geliefde Dragon Age- en Mass Effect-games uit, maar tegelijkertijd heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad met releases die negatief werden ontvangen, zoals Anthem, Dragon Age: The Veilguard en Mass Effect: Andromeda.

We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe. Koester jij warme herinneringen aan BioWare? Deel ze gerust met elkaar.