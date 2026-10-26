#SaveMassEffect-petitie gaat als een trein met ruim 200.000 handtekeningen
Afgelopen week bracht Electronic Arts naar buiten dat de uitgever de deuren bij BioWare definitief heeft gesloten. Slachtoffers hiervan zijn niet enkel de medewerkers van BioWare, maar ook alle fans die op The Next Mass Effect zaten te wachten. Reden genoeg voor initiatiefnemer Joe Smith om de petitie #SaveMassEffect op Change.org te starten. Dat er animo is voor een nieuwe Mass Effect, blijkt duidelijk. De petitie heeft al ruim 200.000 handtekeningen opgehaald.
Petitie #SaveMassEffect heeft een duidelijk doel: red de development van Mass Effect. De game werd namelijk bij het sluiten van BioWare eveneens geannuleerd. De petitie roept niet op om de studio te behouden, maar pleit voor het voortzetten van de ontwikkeling van Mass Effect. Het zou hierbij gaan om doorontwikkeling bij andere studio's of een licentieconstructie waarbij een derde partij het project kan afmaken. De petitie krijgt flink bekijks. Inmiddels zijn er namelijk 5.317 comments geplaatst en hebben 209.266 mensen hun handtekening bevestigd. Dat niet alleen, zelfs Jennifer Hale en Mark Meer, stemacteurs van Femshep en Sheppard, steunen de actie.
Of EA gehoor geeft aan de petitie, valt te bezien, maar een krabbel zetten kan in ieder geval geen kwaad. Mocht je dus graag een volwaardige game van het gelekte Mass Effect 5 willen zien, dan kun je de #SaveMassEffect-petitie nu via deze link steunen. Ga jij een handtekening zetten? Laat het weten in de comments!
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Ik ben ook een enorme Mass Effect fan maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat deze game er nog gaat komen. De sluiting van een studio draai je niet even terug. En het werk overdragen aan een andere studio lijkt me ook een uitdaging. De trailer zag er wel goed uit al vraag ik me af of de game echt in die staat verkeerde. Het zal vast een vertical slice zijn geweest. Maar goed, meer Mass Effect is meer beter dus laten we hopen dat iemand luistert.
Games moeten gewoon snel flink goedkoper worden om te maken, dat moet door structureel kijken wat overtollig is in je bedrijf want het is toch van de zotte dat het budget van bijvoorbeeld gears of war E-day 500 miljoen was? Als daar de 200.000 mensen van de petitie zelfs vol 80 euro zouden neerleggen kom je pas op 16 miljoen inkomsten.
Het zag er op zich vet uit. Maar toch ook weer niet iets wat we nog niet hebben gekend uit het verleden.
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