Star Wars was de reden voor de ondergang van BioWare
Na de annulering van 'The Next Mass Effect' en de sluiting van BioWare galmt de vraag 'waarom' door. Journalist Jason Schreier van het nieuwsplatform Bloomberg geeft uitgebreid antwoord.
Als je het aan de mensen op BlueSky vraagt, dan is BioWare gesloten, omdat het investeringsfonds van Saoedi-Arabië een hekel heeft aan de progressiviteit binnen de studio. Als je het aan de Twitter-meute vraagt, dan heeft BioWare het moeten bekopen, omdat ze 'te woke' zouden zijn. Beide argumenten zijn in ieder geval niet de doorslaggevende reden geweest waarom Electronic Arts de stekker eruit heeft getrokken. Men had simpelweg meer vertrouwen in Star Wars dan Mass Effect.
Toen de leidinggevenden van EA de portfolio voor de komende jaren onder de loep namen, stuitten ze op twee sci-fi-actiegames die naar verwachting elk honderden miljoenen dollars zouden kosten ter ontwikkeling: Star Wars Battlefront III en de volgende Mass Effect-titel. Ze kozen ervoor om in Star Wars te investeren, aldus bronnen die op de hoogte zijn van de situatie en die anoniem willen blijven omdat ze geen toestemming hadden om met de pers te spreken. De ontwikkeling van Star Wars Battlefront III is nog niet eens begonnen, maar de leidinggevenden van EA zien het als een minder risicovolle en meer voorspelbare gok dan een nieuwe Mass Effect-RPG.
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Kunnen we alsjeblieft de mening van de papegaaiende meute op social media buiten beschouwing laten?
Je kan toch niet al je geld op 1 game zetten? Die komt eenmalig uit en dan ben je weer voor jaren klaar. Los van microtransaction bullshit waar EA natuurlijk altijd diep in zit en waarom ik niks van ze koop. Maar je zou zeggen dat twee grote games ook moeten kunnen worden ontwikkeld, als je tenminste een fatsoenlijk team erop zet bij beide games die produceren waar gamers op zitten te wachten. Dus zonder non-binaire trans-schermpjes en zonder super cringe dialogen. Kwaliteit is altijd leidend en kwaliteit verkoopt ook gewoon, dat zie je aan tig andere games. Overigens hoef je echt niet elke game 300 miljoen te laten kosten, daar snap ik weer niks van. Bij GTA is het logisch, maar een Expedition 33 of een nieuwe Mario game kosten echt niet zulke bedragen en verkopen wel gigantische aantallen.
Bioware is gesloten omdat EA winst wilt maken en dat gaat niet met een studio zoals Bioware die games maken waarop honderden miljoenen verlies gemaakt word...
Eigenlijk is dit ook het probleem in de algehele game industrie. Alles moet op veilig en de gok moet zo klein mogelijk wezen om zoveel mogelijk omzet te draaien. De grote bedrijven durven ook haast geen risico meer te nemen.
Ook wel grappig om te lezen en te zien dat heel veel gamers Bioware totaal de grond in trapte vanwege hun laatste Dragon Age game. Dev was niks meer, al het talent was weg, ect, ect.
En die nu ineens boos zijn dat Bioware gesloten is en het nu ineens zo'n goede dev was en het allemaal zo onbegrijpelijk is wat EA heeft gedaan.
Schreier moet je altijd een berg zout bij nemen na zijn "veilguard is owning the chuds" comment (terwijl het dikke verliezen draaiden blijkt nu)
Ik denk dat lage kwaliteit + ideologie>gameplay = low sales en dat dan 3-4x achter elkaar de doodsteek was, lijkt me ook logischer dat geld de reden is.
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