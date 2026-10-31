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Star Wars was de reden voor de ondergang van BioWare

Door Bram Noteboom
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Na de annulering van 'The Next Mass Effect' en de sluiting van BioWare galmt de vraag 'waarom' door. Journalist Jason Schreier van het nieuwsplatform Bloomberg geeft uitgebreid antwoord.

Als je het aan de mensen op BlueSky vraagt, dan is BioWare gesloten, omdat het investeringsfonds van Saoedi-Arabië een hekel heeft aan de progressiviteit binnen de studio. Als je het aan de Twitter-meute vraagt, dan heeft BioWare het moeten bekopen, omdat ze 'te woke' zouden zijn. Beide argumenten zijn in ieder geval niet de doorslaggevende reden geweest waarom Electronic Arts de stekker eruit heeft getrokken. Men had simpelweg meer vertrouwen in Star Wars dan Mass Effect.

Toen de leidinggevenden van EA de portfolio voor de komende jaren onder de loep namen, stuitten ze op twee sci-fi-actiegames die naar verwachting elk honderden miljoenen dollars zouden kosten ter ontwikkeling: Star Wars Battlefront III en de volgende Mass Effect-titel. Ze kozen ervoor om in Star Wars te investeren, aldus bronnen die op de hoogte zijn van de situatie en die anoniem willen blijven omdat ze geen toestemming hadden om met de pers te spreken. De ontwikkeling van Star Wars Battlefront III is nog niet eens begonnen, maar de leidinggevenden van EA zien het als een minder risicovolle en meer voorspelbare gok dan een nieuwe Mass Effect-RPG.

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Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5786 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Next Mass Effect
The Next Mass Effect Geannuleerd

Ontwikkelaar

BioWare

Uitgever

Electronic Arts

Release

Geannuleerd

Platforms

-
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
57 minuten geleden

Kunnen we alsjeblieft de mening van de papegaaiende meute op social media buiten beschouwing laten?

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Je kan toch niet al je geld op 1 game zetten? Die komt eenmalig uit en dan ben je weer voor jaren klaar. Los van microtransaction bullshit waar EA natuurlijk altijd diep in zit en waarom ik niks van ze koop. Maar je zou zeggen dat twee grote games ook moeten kunnen worden ontwikkeld, als je tenminste een fatsoenlijk team erop zet bij beide games die produceren waar gamers op zitten te wachten. Dus zonder non-binaire trans-schermpjes en zonder super cringe dialogen. Kwaliteit is altijd leidend en kwaliteit verkoopt ook gewoon, dat zie je aan tig andere games. Overigens hoef je echt niet elke game 300 miljoen te laten kosten, daar snap ik weer niks van. Bij GTA is het logisch, maar een Expedition 33 of een nieuwe Mario game kosten echt niet zulke bedragen en verkopen wel gigantische aantallen.

1
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Nee joh.. ze hebben het allemaal fout. EA zag gewoon meer heil in de star wars jedi survivor / order 3 game.. die wordt leippppppp 🙏🏻🙏🏻

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Nieuwe Battlefront word ik dan wel weer heel blij van!

0
Avatar Thunderlizard
Thunderlizard
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Bioware is gesloten omdat EA winst wilt maken en dat gaat niet met een studio zoals Bioware die games maken waarop honderden miljoenen verlies gemaakt word...

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden bewerkt

Eigenlijk is dit ook het probleem in de algehele game industrie. Alles moet op veilig en de gok moet zo klein mogelijk wezen om zoveel mogelijk omzet te draaien. De grote bedrijven durven ook haast geen risico meer te nemen.

Ook wel grappig om te lezen en te zien dat heel veel gamers Bioware totaal de grond in trapte vanwege hun laatste Dragon Age game. Dev was niks meer, al het talent was weg, ect, ect.

En die nu ineens boos zijn dat Bioware gesloten is en het nu ineens zo'n goede dev was en het allemaal zo onbegrijpelijk is wat EA heeft gedaan.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Schreier moet je altijd een berg zout bij nemen na zijn "veilguard is owning the chuds" comment (terwijl het dikke verliezen draaiden blijkt nu)

Ik denk dat lage kwaliteit + ideologie>gameplay = low sales en dat dan 3-4x achter elkaar de doodsteek was, lijkt me ook logischer dat geld de reden is.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Weet wat ik denk? Dat het een mix is van die drie dingen.

0
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