Star Wars was de reden voor de ondergang van BioWare

Na de annulering van 'The Next Mass Effect' en de sluiting van BioWare galmt de vraag 'waarom' door. Journalist Jason Schreier van het nieuwsplatform Bloomberg geeft uitgebreid antwoord.

Als je het aan de mensen op BlueSky vraagt, dan is BioWare gesloten, omdat het investeringsfonds van Saoedi-Arabië een hekel heeft aan de progressiviteit binnen de studio. Als je het aan de Twitter-meute vraagt, dan heeft BioWare het moeten bekopen, omdat ze 'te woke' zouden zijn. Beide argumenten zijn in ieder geval niet de doorslaggevende reden geweest waarom Electronic Arts de stekker eruit heeft getrokken. Men had simpelweg meer vertrouwen in Star Wars dan Mass Effect.

Toen de leidinggevenden van EA de portfolio voor de komende jaren onder de loep namen, stuitten ze op twee sci-fi-actiegames die naar verwachting elk honderden miljoenen dollars zouden kosten ter ontwikkeling: Star Wars Battlefront III en de volgende Mass Effect-titel. Ze kozen ervoor om in Star Wars te investeren, aldus bronnen die op de hoogte zijn van de situatie en die anoniem willen blijven omdat ze geen toestemming hadden om met de pers te spreken. De ontwikkeling van Star Wars Battlefront III is nog niet eens begonnen, maar de leidinggevenden van EA zien het als een minder risicovolle en meer voorspelbare gok dan een nieuwe Mass Effect-RPG.

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