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Gerucht: Bungie mogelijk ontwikkelaar voor Star Wars Battlefront 3

Door Bram Noteboom
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Volgens de journalist Jeff Grubb van Giant Bomb is Bungie benaderd om te werken aan Star Wars Battlefront 3. Lucasfilm Games zou naar verluidt hard pushen om een deel drie ergens op te zetten, maar geeft de verantwoordelijkheid voor een follow-up het liefste wel uit handen.

Vandaar dat er gekeken wordt naar potentiële partners. Grubb geeft aan dat EA en DICE behoren tot de kandidaten gezien hun verleden met de Star Wars-IP, maar verrassend genoeg geeft hij ook de naam van een andere studio vrij: Bungie. Volgens de insider van Giant Bomb zou Lucasfilm Games contact hebben opgezocht met de ontwikkelaar achter Marathon en Destiny, om te zien wat er mogelijk is. Tegelijkertijd doet BULKHEAD-CEO Joe Brammer ook een duit in het zakje. De topman van de studio achter WARDOGS geeft aan dat hij weer gehoord heeft dat DICE en Respawn Entertainment al zouden werken aan het derde deel in de Star Wars Battlefront-reeks.

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Hoe dan ook, Star Wars Battlefront 3 blijft voorlopig ver weg, in a galaxy, far, far away. Hoop jij een deel drie te zien?

Bron: Giant Bomb
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5708 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Star Wars: Battlefront 2
Genomineerd
Star Wars: Battlefront 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

EA DICE

Uitgever

Electronic Arts

Release

14 november 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
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Reacties
Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
3 minuten geleden

Heb weinig met de Battlefront-games door de nadruk op multiplayer. 
Geef mij maar een goede singleplayer ervaring met een toffe nieuwe ‘Unleashed’-ish Star Wars-game.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
9 minuten geleden

Nee bedankt, Bungie is echt niet meer wat het ooit geweest is

0
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