Gerucht: Bungie mogelijk ontwikkelaar voor Star Wars Battlefront 3
Volgens de journalist Jeff Grubb van Giant Bomb is Bungie benaderd om te werken aan Star Wars Battlefront 3. Lucasfilm Games zou naar verluidt hard pushen om een deel drie ergens op te zetten, maar geeft de verantwoordelijkheid voor een follow-up het liefste wel uit handen.
Vandaar dat er gekeken wordt naar potentiële partners. Grubb geeft aan dat EA en DICE behoren tot de kandidaten gezien hun verleden met de Star Wars-IP, maar verrassend genoeg geeft hij ook de naam van een andere studio vrij: Bungie. Volgens de insider van Giant Bomb zou Lucasfilm Games contact hebben opgezocht met de ontwikkelaar achter Marathon en Destiny, om te zien wat er mogelijk is. Tegelijkertijd doet BULKHEAD-CEO Joe Brammer ook een duit in het zakje. De topman van de studio achter WARDOGS geeft aan dat hij weer gehoord heeft dat DICE en Respawn Entertainment al zouden werken aan het derde deel in de Star Wars Battlefront-reeks.
Hoe dan ook, Star Wars Battlefront 3 blijft voorlopig ver weg, in a galaxy, far, far away. Hoop jij een deel drie te zien?
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Heb weinig met de Battlefront-games door de nadruk op multiplayer.
Geef mij maar een goede singleplayer ervaring met een toffe nieuwe ‘Unleashed’-ish Star Wars-game.
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