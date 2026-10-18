Lucasfilm Games belooft meer verrassingen in de toekomst
Met Star Wars Galactic Racer en Star Wars: Zero Company hebben Star Wars-fans dit jaar niets te klagen als het aankomt op kwalitatief goede Star Wars-games. Toch blijft het daar niet bij als het aan Lucasfilm Games ligt, want er staan meer verrassingen op ons te wachten.
Disney en Electronic Arts tekenden in 2013 een contract waarbij de uitgever tien jaar lang de exclusieve rechten had op het uitbrengen van Star Wars-games. Nadat het contract in 2023 afliep, opende zich de mogelijkheid om ook andere partijen te betrekken bij het ontwikkelen van games. Hierdoor kregen ook kleinere studio's de kans om games te ontwikkelen.
In een interview met The Game Business Show laat Douglas Reilly, vice president van Lucasfilm Games, weten dat het meer openstaan voor pitches en ideeën van kleinere ontwikkelaars heeft geholpen. Volgens Reilly is Lucasfilm Games sinds het aflopen van het contract minder selectief geworden in de partijen met wie het om tafel gaat zitten voor het ontwikkelen van nieuwe games binnen de Star Wars-franchise. "Je hoeft niet per se een top vijf uitgever te zijn om een goede Star Wars-game te kunnen ontwikkelen", aldus Reilly.
De nieuwe aanpak heeft volgens Reilly al voor verrassingen gezorgd, maar daar blijft het niet bij: "Door deze nieuwe aanpak hebben we mensen verrast, maar er gaan nog meer verrassingen volgen." Daarbij blijft de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. "We leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit en we willen er zeker van zijn dat de games uitstekende ervaringen zijn. Dat betekent ook dat je moet werken met ervaren teams om geweldige games te maken."
Hoe zie jij de nieuwe aanpak van Lucasfilm Games en het feit dat Electronic Arts niet meer over de exclusieve rechten beschikt?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Star Wars: Galactic Racer - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer PS5
-
Nieuws
Star Wars Zero Company Update 1.2 brengt 'Campaign Modifiers'
Star Wars Zero Company Update 1.2 zorgt voor nieuwe features, updates en bug fixes. Lees hier alles wat je moet weten!4 reacties
-
Trailer
Win je geen race in Star Wars: Galactic Racer? Check deze tips
Sta je nooit op het podium in Star Wars: Galactic Racer? Bekijk dan nu deze video voor buildtips van de ontwikkelaar!7 reacties
-
Industrie
Star Wars Zero Company-dev Bit Reactor neemt personeel terug aan
Ditmaal geen nieuws over een ontslagronde, maar precies andersom! Bit Reactor is in staat vertrokken personeel opnieuw aan te nemen.6 reacties
-
Game Over Podcast
Game Over Podcast: S6, E16 - Star Wars Galactic Racer, Gears of War: E-Day en meer
Luister nu de nieuwe Game Over Podcast met Patatrick, Rudy en Bram over Star Wars: Galactic Racer en Gears of War: E-Day.0 reacties
Dit zijn nou net de typen games die ik echt nooit speel dus voor mij is het een beetje jammer als grote star wars fan. Ik zit echt met smacht te wachten op het vervolg van jedi survivor....
Ben benieuwd met wat voor starwars game ze zouden komen. Persoonlijk zou het ook echt tof zijn als ze bijvoorbeeld soort gelijke game maken als force unleashed. Was dat een waanzinnig story game/ gameplay voor die tijd!!
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.