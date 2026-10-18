Lucasfilm Games belooft meer verrassingen in de toekomst

Met Star Wars Galactic Racer en Star Wars: Zero Company hebben Star Wars-fans dit jaar niets te klagen als het aankomt op kwalitatief goede Star Wars-games. Toch blijft het daar niet bij als het aan Lucasfilm Games ligt, want er staan meer verrassingen op ons te wachten.

Disney en Electronic Arts tekenden in 2013 een contract waarbij de uitgever tien jaar lang de exclusieve rechten had op het uitbrengen van Star Wars-games. Nadat het contract in 2023 afliep, opende zich de mogelijkheid om ook andere partijen te betrekken bij het ontwikkelen van games. Hierdoor kregen ook kleinere studio's de kans om games te ontwikkelen.

In een interview met The Game Business Show laat Douglas Reilly, vice president van Lucasfilm Games, weten dat het meer openstaan voor pitches en ideeën van kleinere ontwikkelaars heeft geholpen. Volgens Reilly is Lucasfilm Games sinds het aflopen van het contract minder selectief geworden in de partijen met wie het om tafel gaat zitten voor het ontwikkelen van nieuwe games binnen de Star Wars-franchise. "Je hoeft niet per se een top vijf uitgever te zijn om een goede Star Wars-game te kunnen ontwikkelen", aldus Reilly.

De nieuwe aanpak heeft volgens Reilly al voor verrassingen gezorgd, maar daar blijft het niet bij: "Door deze nieuwe aanpak hebben we mensen verrast, maar er gaan nog meer verrassingen volgen." Daarbij blijft de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. "We leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit en we willen er zeker van zijn dat de games uitstekende ervaringen zijn. Dat betekent ook dat je moet werken met ervaren teams om geweldige games te maken."

Hoe zie jij de nieuwe aanpak van Lucasfilm Games en het feit dat Electronic Arts niet meer over de exclusieve rechten beschikt?