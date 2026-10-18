Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Lucasfilm Games belooft meer verrassingen in de toekomst

Door Patrick Lamers
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Met Star Wars Galactic Racer en Star Wars: Zero Company hebben Star Wars-fans dit jaar niets te klagen als het aankomt op kwalitatief goede Star Wars-games. Toch blijft het daar niet bij als het aan Lucasfilm Games ligt, want er staan meer verrassingen op ons te wachten.

Disney en Electronic Arts tekenden in 2013 een contract waarbij de uitgever tien jaar lang de exclusieve rechten had op het uitbrengen van Star Wars-games. Nadat het contract in 2023 afliep, opende zich de mogelijkheid om ook andere partijen te betrekken bij het ontwikkelen van games. Hierdoor kregen ook kleinere studio's de kans om games te ontwikkelen.

Star Wars Galactic Racer tips

In een interview met The Game Business Show laat Douglas Reilly, vice president van Lucasfilm Games, weten dat het meer openstaan voor pitches en ideeën van kleinere ontwikkelaars heeft geholpen. Volgens Reilly is Lucasfilm Games sinds het aflopen van het contract minder selectief geworden in de partijen met wie het om tafel gaat zitten voor het ontwikkelen van nieuwe games binnen de Star Wars-franchise. "Je hoeft niet per se een top vijf uitgever te zijn om een goede Star Wars-game te kunnen ontwikkelen", aldus Reilly.

De nieuwe aanpak heeft volgens Reilly al voor verrassingen gezorgd, maar daar blijft het niet bij: "Door deze nieuwe aanpak hebben we mensen verrast, maar er gaan nog meer verrassingen volgen." Daarbij blijft de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. "We leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit en we willen er zeker van zijn dat de games uitstekende ervaringen zijn. Dat betekent ook dat je moet werken met ervaren teams om geweldige games te maken."

Star Wars Zero Company 12 Patch Notes

Hoe zie jij de nieuwe aanpak van Lucasfilm Games en het feit dat Electronic Arts niet meer over de exclusieve rechten beschikt?

Bron: The Game Business Show
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 190 reviews 3074 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Star Wars: Galactic Racer - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 159,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
Coolblue NL

Star Wars: Galactic Racer PS5

PS5Pre-order

€ 60,00 Naar Coolblue NL
Lees meer
Reacties
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Dit zijn nou net de typen games die ik echt nooit speel dus voor mij is het een beetje jammer als grote star wars fan. Ik zit echt met smacht te wachten op het vervolg van jedi survivor....

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden bewerkt

Ben benieuwd met wat voor starwars game ze zouden komen. Persoonlijk zou het ook echt tof zijn als ze bijvoorbeeld soort gelijke game maken als force unleashed. Was dat een waanzinnig story game/ gameplay voor die tijd!!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord