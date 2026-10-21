Star Wars: Galactic Racer is niets zonder rivalen en sponsoren

Moet jij nog beginnen aan Star Wars: Galactic Racer of heb je game al lang uitgespeeld? De game kent een flink aantal mechanics die een wereld van verschil kunnen betekenen. Eerder leerden we al over de diverse builds, maar dit keer gaat Fuse Games dieper in op de rivals- en backerssystemen.

Uit onze Star Wars: Galactic Racer-review blijkt dat dit een waanzinnige Star Wars-game is. In de racinggame maken we kennis met een vaste cast die grotendeels je rivalen vormt. Ieder personage is voorzien van een eigen persoonlijkheid. Of een rivaal nou een vriend of vijand is; ze hebben allemaal één ding gemeen. Iedereen wil de Galactic League winnen. Winnen doe je echter niet zonder sponsoren (backers) in deze game. Een sponsor kan namelijk mooie perks opleveren. Zo zijn er extra league tokens te verdienen of kunnen we vaker crashen. Die sponsoren moet je echter eerst voor je zien te winnen, want niemand wil zijn credits in een verliezer steken. Fuse Games loopt graag even met je door de systemen, dus bekijk vooral onderstaande video als je geen race weet te winnen.

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Kom je er na bovenstaande video nog steeds niet uit? Lees dan nu onze Star Wars: Galactic Racer-beginnerstips voor een extra zetje in de rug. Star Wars: Galactic Racer is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.