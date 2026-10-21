Star Wars: Galactic Racer is niets zonder rivalen en sponsoren
Moet jij nog beginnen aan Star Wars: Galactic Racer of heb je game al lang uitgespeeld? De game kent een flink aantal mechanics die een wereld van verschil kunnen betekenen. Eerder leerden we al over de diverse builds, maar dit keer gaat Fuse Games dieper in op de rivals- en backerssystemen.
Uit onze Star Wars: Galactic Racer-review blijkt dat dit een waanzinnige Star Wars-game is. In de racinggame maken we kennis met een vaste cast die grotendeels je rivalen vormt. Ieder personage is voorzien van een eigen persoonlijkheid. Of een rivaal nou een vriend of vijand is; ze hebben allemaal één ding gemeen. Iedereen wil de Galactic League winnen. Winnen doe je echter niet zonder sponsoren (backers) in deze game. Een sponsor kan namelijk mooie perks opleveren. Zo zijn er extra league tokens te verdienen of kunnen we vaker crashen. Die sponsoren moet je echter eerst voor je zien te winnen, want niemand wil zijn credits in een verliezer steken. Fuse Games loopt graag even met je door de systemen, dus bekijk vooral onderstaande video als je geen race weet te winnen.
Kom je er na bovenstaande video nog steeds niet uit? Lees dan nu onze Star Wars: Galactic Racer-beginnerstips voor een extra zetje in de rug. Star Wars: Galactic Racer is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Star Wars: Galactic Racer - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X
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Heb de compaign 1 keer gehaald en eergisteren bijna nog een keer met een ander voertuig maar het lijkt alsof bij de 1 na laatste race je tegenstanders zijn ingesteld om je bij de laatste bochten te raken en dat je ze dan zonder enige mogelijkheid nog kan inhalen, lijkt bij de andere races telkens niet het geval of ik heb gewoon pech.
Heb mij goed vermaakt met het spel en het is nu nog even een tussendoortje totdat wij Zelda en GTA in november krijgen.
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