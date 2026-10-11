Win je geen race in Star Wars: Galactic Racer? Check deze tips
Star Wars: Galactic Racer is nu verkrijgbaar en ja, de game is heerlijk om te spelen. Had je niet genoeg aan Patricks beginnerstips voor Star Wars: Galactic Racer? Bekijk dan nu de uitgebreide video waarin Fuse Games diverse builds uitlicht.
In de recent verschenen runs-based racer dienen we ieder 'seizoen' een compleet eigen speeder samen te stellen. Naarmate je verder komt, speel je echter talloze onderdelen vrij, waardoor je al snel het overzicht kunt verliezen. Fuse Games heeft de oplossing, want in zo'n tien minuten tijd loopt de ontwikkelaar je door diverse builds. Zo kun je vol inzetten op de takedowns of juist veiliger spelen door een tank van een voertuig samen te stellen.
Nog geen duidelijk beeld over deze game? Lees dan nu de Star Wars: Galactic Racer-review. Star Wars: Galactic Racer is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Star Wars: Galactic Racer - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer PS5
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