Win je geen race in Star Wars: Galactic Racer? Check deze tips

Star Wars: Galactic Racer is nu verkrijgbaar en ja, de game is heerlijk om te spelen. Had je niet genoeg aan Patricks beginnerstips voor Star Wars: Galactic Racer? Bekijk dan nu de uitgebreide video waarin Fuse Games diverse builds uitlicht.

In de recent verschenen runs-based racer dienen we ieder 'seizoen' een compleet eigen speeder samen te stellen. Naarmate je verder komt, speel je echter talloze onderdelen vrij, waardoor je al snel het overzicht kunt verliezen. Fuse Games heeft de oplossing, want in zo'n tien minuten tijd loopt de ontwikkelaar je door diverse builds. Zo kun je vol inzetten op de takedowns of juist veiliger spelen door een tank van een voertuig samen te stellen.

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Nog geen duidelijk beeld over deze game? Lees dan nu de Star Wars: Galactic Racer-review. Star Wars: Galactic Racer is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.