Hoop je binnenkort Star Wars: Galactic Racer in split-screen multiplayer te ervaren? Goed nieuws: de update is in de maak. Minder goed nieuws: je moet nog even wat geduld opbrengen, voordat de feature aanstalten maakt.

Fuse Games heeft een speciaal team opgericht om de felbegeerde multiplayermodus werkelijkheid te maken. Split-screen multiplayer voor maximaal vier spelers wordt in begin 2027 toegevoegd samen met een nieuwe gamemodus, genaamd 'Free Play'. Kies simpelweg je voertuig, planeet en personage, daarna is het racen tot je een ons weegt. Hierdoor hoeven spelers niet per se de interactie met de roguelike-campaign of online multiplayer op te zoeken. Scrib doon! (Schrijf het op, dan vergeet je het niet.)

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Star Wars: Galactic Racer is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.