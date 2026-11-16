Split-screen multiplayer snelt naar Star Wars: Galactic Racer
Hoop je binnenkort Star Wars: Galactic Racer in split-screen multiplayer te ervaren? Goed nieuws: de update is in de maak. Minder goed nieuws: je moet nog even wat geduld opbrengen, voordat de feature aanstalten maakt.
Fuse Games heeft een speciaal team opgericht om de felbegeerde multiplayermodus werkelijkheid te maken. Split-screen multiplayer voor maximaal vier spelers wordt in begin 2027 toegevoegd samen met een nieuwe gamemodus, genaamd 'Free Play'. Kies simpelweg je voertuig, planeet en personage, daarna is het racen tot je een ons weegt. Hierdoor hoeven spelers niet per se de interactie met de roguelike-campaign of online multiplayer op te zoeken. Scrib doon! (Schrijf het op, dan vergeet je het niet.)
Star Wars: Galactic Racer is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Star Wars: Galactic Racer - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X
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Mooi dat ze dit eraan toe gaan voegen, nog steeds eeuwig zonde dat de Need for Speed spellen dit niet meer hebben, waren toch de leuke herinneringen om Hot Pursuit 2 op de bank te spelen in split screen.
Is toch bizar dat dit er met een update in komt? Dit hoort in de main game bij een game als deze.
Heel tof ik mis echt bij meer games dat je geen spiltscreen kan spelen.
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