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Mass Effect 5 trailer lekt na sluiting BioWare

Door Claudia Tjia
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Een trailer van de nieuwe Mass Effect-game is online verschenen, één dag nadat EA BioWare heeft gesloten en de ontwikkeling van de game heeft stopgezet. De gelekte beelden dragen de titel Mass Effect: Universe en tonen onder meer een mysterieuze Asari en een bekend gezicht uit de originele trilogie.

De trailer verscheen op Reddit en lijkt afkomstig te zijn van de game waar BioWare tot de sluiting aan werkte. Aan het begin van de video staat dat het om beelden uit de game-engine gaat, met materiaal uit de preproductie. De video volgt een oud-soldaat die in een bar in gesprek raakt met een mysterieuze Asari. Tussen de gesprekken door zien we een terugblik op een gevecht. Ook zien we mensen en buitenaardse soorten samenkomen, afgewisseld met korte actiescènes. Een bekend personage uit de eerdere games maakt eveneens zijn opwachting. Aan het einde verschijnt de titel Mass Effect: Universe in beeld. Hoewel de trailer via Reddit opdook, lijkt het niet om een vervalsing te gaan. Bloomberg-journalist Jason Schreier bevestigt via Bluesky dat het een echte trailer is van de Mass Effect-game waaraan BioWare tot de sluiting werkte. Ook IGN meldt dat de redactie de echtheid van de beelden heeft gecontroleerd. De beelden bevatten wel een kanttekening. Omdat de trailer gebruikmaakt van preproductiemateriaal, hoeft het getoonde beeld niet overeen te komen met hoe de uiteindelijke game eruit zou hebben gezien. Ook is niet duidelijk hoeveel van de game al speelbaar was voordat de ontwikkeling stopte.

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Mass Effect: Universe lijkt de bekende formule voort te zetten, maar of de getoonde ideeën ooit, of wellicht in een andere vorm, terugkeren, is niet bekend.

Bron: Reddit
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 226 reviews 3492 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot The Next Mass Effect
The Next Mass Effect Geannuleerd

Ontwikkelaar

BioWare

Uitgever

Electronic Arts

Release

Geannuleerd

Platforms

-
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
3 minuten geleden

Echt heel jammer!

0
Avatar JustB
JustB
lvl7 Checkpoint Jeugd
32 minuten geleden

Tijdje terug de legendary edition gespeeld en ben echt van deze serie gaan houden! Geweldige games! Andromeda was misschien ietsje minder.

0
Avatar Dliicious🎃
Dliicious🎃
lvl12 Clout Farmer
45 minuten geleden

R.I.P

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Dit had ik oprecht willen spelen

0
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