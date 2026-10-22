Mass Effect 5 trailer lekt na sluiting BioWare

Een trailer van de nieuwe Mass Effect-game is online verschenen, één dag nadat EA BioWare heeft gesloten en de ontwikkeling van de game heeft stopgezet. De gelekte beelden dragen de titel Mass Effect: Universe en tonen onder meer een mysterieuze Asari en een bekend gezicht uit de originele trilogie.

De trailer verscheen op Reddit en lijkt afkomstig te zijn van de game waar BioWare tot de sluiting aan werkte. Aan het begin van de video staat dat het om beelden uit de game-engine gaat, met materiaal uit de preproductie. De video volgt een oud-soldaat die in een bar in gesprek raakt met een mysterieuze Asari. Tussen de gesprekken door zien we een terugblik op een gevecht. Ook zien we mensen en buitenaardse soorten samenkomen, afgewisseld met korte actiescènes. Een bekend personage uit de eerdere games maakt eveneens zijn opwachting. Aan het einde verschijnt de titel Mass Effect: Universe in beeld. Hoewel de trailer via Reddit opdook, lijkt het niet om een vervalsing te gaan. Bloomberg-journalist Jason Schreier bevestigt via Bluesky dat het een echte trailer is van de Mass Effect-game waaraan BioWare tot de sluiting werkte. Ook IGN meldt dat de redactie de echtheid van de beelden heeft gecontroleerd. De beelden bevatten wel een kanttekening. Omdat de trailer gebruikmaakt van preproductiemateriaal, hoeft het getoonde beeld niet overeen te komen met hoe de uiteindelijke game eruit zou hebben gezien. Ook is niet duidelijk hoeveel van de game al speelbaar was voordat de ontwikkeling stopte.

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Mass Effect: Universe lijkt de bekende formule voort te zetten, maar of de getoonde ideeën ooit, of wellicht in een andere vorm, terugkeren, is niet bekend.