Austin Wintory deelt onofficiële soundtrack van Mass Effect 5

Componist Austin Wintory heeft op YouTube een onofficiële soundtrack voor Mass Effect 5 gedeeld. Deze nummers waren gecomponeerd in de hoop om voor het project te worden aangenomen.

Zoals inmiddels wel bekend is, heeft Electronic Arts een einde gemaakt aan ontwikkelaar BioWare en daarmee ook Mass Effect 5. Dankzij een gelekte trailer weten we dat deze game Mass Effect Universe heet. Deze trailer geeft een korte blik op de game. Aan deze blik voegt componist Austin Wintory (Assassin's Creed: Syndicate en Stray Gods: The Roleplaying Musical) zijn onofficiële soundtrack toe.

Wintory had deze soundtrack gemaakt in de hoop om te componeren voor Mass Effect 5. Hoewel hij al jarenlang hierover in gesprek was met zowel BioWare als Electronic Arts, en vele mensen laaiend enthousiast waren over zijn werk, is daar niks van gekomen. Volgens Wintory moest er nog veel gebeuren om zijn bijdrage aan de game officieel te maken en kon de muziek nog alle kanten op. Als een daadwerkelijke soundtrack voor Mass Effect Universe was ontwikkeld, kon die dus compleet anders zijn dan wat te horen is in Wintory's video.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Wintory's onofficiële soundtrack bestaat uit acht nummers en functioneert als een eerbetoon aan het werk die de componisten Jack Wall en Sam Hulick hadden verricht voor Mass Effect 1. Vertel ons in de comments of je dit ook daadwerkelijk terug hoort in de muziek.