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#SaveMassEffect brengt Mass Effect-acteurs samen voor N7 Day

Door Rudy Wijnberg
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N7 Day is stilletjes aan ons voorbijgegaan. Hoewel kanalen en fans opriepen om massaal Mass Effect op te starten op de bekende Mass Effect-dag, bleef een officiële viering vanuit EA uit. De #SaveMassEffect-beweging liet de viering echter niet aan zich voorbijgaan en heeft een video samengesteld waarin het talent van de game zich verenigt.

Na het nieuws dat Electronic Arts de deuren bij BioWare heeft gesloten, werd er hoofdzakelijk getreurd om het annuleren van 'The Next Mass Effect'. Niet alleen door de fans, maar ook door het talent dat de franchise van zijn identiteit heeft voorzien. Ook tijdens N7 Day laat dit talent van zich horen. Zo roepen stemacteurs zoals Mark Meer (Shepard), Jennifer Hale (FemShep), Ash Sroka (Tali'Zorah), Brandon Keener (Garrus) en componist Sam Hulick op om de petitie te tekenen. De video sluit af met hoop. De boodschap luidt namelijk: “Wij gaan Mass Effect redden”.

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De #SaveMassEffect-petitie staat sinds eind oktober liveen heeft inmiddels bijna 325.000 handtekeningen weten te verzamelen. Of de petitie daadwerkelijk verandering gaat brengen, moet vooralsnog blijken. Vanuit Electronic Arts blijft het namelijk stil over de geannuleerde game en een potentiële voortzetting.

Bron: #SaveMassEffect
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2895 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Next Mass Effect
The Next Mass Effect Geannuleerd

Ontwikkelaar

BioWare

Uitgever

Electronic Arts

Release

Geannuleerd

Platforms

-
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Reacties
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
56 minuten geleden

Ik leg mij erbij neer dat het gewoon voorbij is.

0
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Wat valt er nog te redden dan?

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 uur geleden

Krijg echt kippenvel van het flimpje mooi om te zien hoeveel passie er in zit.

1
Avatar NoThisIsDanielle
NoThisIsDanielle
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Cancel it again, it's even funnier the second time.

2
Avatar MR1980
MR1980
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Het wordt toch nooit meer zo goed als de eerste 3 delen. Wat je ook doet. We kunnen ook gewoon accepteren dat het daar bij blijft. Adromeda ontken ik het bestaan van.

1
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