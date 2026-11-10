#SaveMassEffect brengt Mass Effect-acteurs samen voor N7 Day
N7 Day is stilletjes aan ons voorbijgegaan. Hoewel kanalen en fans opriepen om massaal Mass Effect op te starten op de bekende Mass Effect-dag, bleef een officiële viering vanuit EA uit. De #SaveMassEffect-beweging liet de viering echter niet aan zich voorbijgaan en heeft een video samengesteld waarin het talent van de game zich verenigt.
Na het nieuws dat Electronic Arts de deuren bij BioWare heeft gesloten, werd er hoofdzakelijk getreurd om het annuleren van 'The Next Mass Effect'. Niet alleen door de fans, maar ook door het talent dat de franchise van zijn identiteit heeft voorzien. Ook tijdens N7 Day laat dit talent van zich horen. Zo roepen stemacteurs zoals Mark Meer (Shepard), Jennifer Hale (FemShep), Ash Sroka (Tali'Zorah), Brandon Keener (Garrus) en componist Sam Hulick op om de petitie te tekenen. De video sluit af met hoop. De boodschap luidt namelijk: “Wij gaan Mass Effect redden”.
De #SaveMassEffect-petitie staat sinds eind oktober liveen heeft inmiddels bijna 325.000 handtekeningen weten te verzamelen. Of de petitie daadwerkelijk verandering gaat brengen, moet vooralsnog blijken. Vanuit Electronic Arts blijft het namelijk stil over de geannuleerde game en een potentiële voortzetting.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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