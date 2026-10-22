EA schrapt Mass Effect, pauzeert The Sims en schetst toekomst
Gisteren kwam het treurige nieuws naar buiten dat Electronic Arts de deuren van BioWare heeft gesloten. EA is, om meerdere redenen, genoodzaakt om 400 banen te schrappen, waardoor niet enkel BioWare, dat uit zo'n vijftig werknemers bestaat, maar ook een flink aantal andere ontwikkelaars de gevolgen ondervinden. Toch claimt EA lekker bezig te zijn en zich te focussen op hetgeen dat belangrijk is. Zo is er bijvoorbeeld een compleet The Sims-project in de vriezer gezet.
Uit een gepubliceerde memo van Electronic Arts-president/COO David Tinson en CSO Cam Weber blijkt dat BioWare zich sinds 21 oktober kan scharen in het rijtje van opgedoekte studio's. Dat niet alleen, de uitgever heeft besloten om ‘The Next Mass Effect’ compleet te annuleren. EA heeft kenbaar gemaakt dat de gamingwereld in rap tempo verandert en dat het daarom genoodzaakt is om zich op prioriteiten te richten. Ontwikkelaar Maxis is op het moment bezig met twee projecten, waarbij EA heeft besloten om 'Project Lotus' te pauzeren, zodat Maxis zich kan focussen op het ontwikkelen van 'Project Evergreen'.
Het is duidelijk dat EA voornemens is om de meer winstgevende projecten voorrang te geven. Zo benadrukt de uitgever het succes van Apex Legends en Battlefield 6 en geeft het aan dat Respawn en DICE nu samenwerken aan een nieuw project. Hierbij zou het vermoedelijk gaan om Star Wars: Battlefront 3, dat laatst is opgedoken. Ook blijven de ontwikkelteams van het recentelijk gelekte Marvel's Iron Man en het derde deel van Star Wars Jedi intact. Uiteraard wordt er ook even aandacht gegeven aan EA Sports. Zo heeft deze tak twee nieuwe projecten in ontwikkeling, waarbij Project Gridiron, een American Football-game met een 'social-first-open-world experience', de boventoon voert. Daarnaast hoopt EA Sports fans te bekoren met de aankondiging van Fight Night.
De memo wordt door Cam & David afgesloten met:
“The decisions we’re making in our priorities, how we work, and with our portfolio reflect our belief in EA’s future. Some open exciting new possibilities. Others are difficult, especially for the people and teams across the company who are directly affected. In those cases, we will support impacted employees in exploring other opportunities within EA, and we're committed to treating impacted colleagues with care and respect.”
Spreekt één van bovenstaande projecten je een beetje aan en hoe zie jij de toekomst van Electronic Arts voor je? Laat het weten in de comments!
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"EA heeft kenbaar gemaakt dat de gamingwereld in rap tempo verandert en dat het daarom genoodzaakt is om zich op prioriteiten te richten."
Altijd aardig, hoe zulke bedrijven op deze subtiele wijze de verantwoordelijkheid hiervoor van zich af proberen te schuiven. Want EA is toch echt heel erg medeverantwoordelijk voor die veranderingen, als een van de grootste uitgevers wereldwijd. Wat zij dus als noodzaak beschrijft, is gewoon een heel bewuste keuze die mede door haarzelf is geïnitieerd.
Denk dat Bioware best had kunnen door gaan maar ze moeten dan terug naar de roots waar hun ip’s groot door zijn geworden. Zijn nu toch wel 2 enorme ip’s om zeep geholpen. Er kon ook nieuw leven in Battlefield geblazen worden. Verder ben ik eigenlijk nooit echt fan van EA geweest, hebben een hoop flaters gemaakt.
Iron man en Star Wars Jedi 3 en het nieuwe project van Hazelight toch genoeg voor de singleplayer gamer.
Meer focus hoe ze lootboxes en gok systemen kunnen verwerken in sportgames zeker.
Alleen nog live service projecten dus. Dat is ook best logisch aangezien Saudi-Arabie nu de eigenaar is en die kijken gewoon naar winstgevendheid. Het is op geen enkel vlak nog een echte gamebedrijf, het is gewoon een geldmachine geworden. Ik koop niks meer van EA, al jaren niet. Zelfs met FIFA gestopt. Je ziet het ook terug, het zijn zielloze projecten zonder enige liefde voor gaming en gamers. Koop je Battlefield skin, je FIFA Fut kaartje in een open wereld (!) of je Nicky Minaj Apex pakje. Nou ja, er is ongetwijfeld een doelgroep maar ik ben het niet.
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