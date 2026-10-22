EA schrapt Mass Effect, pauzeert The Sims en schetst toekomst

Gisteren kwam het treurige nieuws naar buiten dat Electronic Arts de deuren van BioWare heeft gesloten. EA is, om meerdere redenen, genoodzaakt om 400 banen te schrappen, waardoor niet enkel BioWare, dat uit zo'n vijftig werknemers bestaat, maar ook een flink aantal andere ontwikkelaars de gevolgen ondervinden. Toch claimt EA lekker bezig te zijn en zich te focussen op hetgeen dat belangrijk is. Zo is er bijvoorbeeld een compleet The Sims-project in de vriezer gezet.

Uit een gepubliceerde memo van Electronic Arts-president/COO David Tinson en CSO Cam Weber blijkt dat BioWare zich sinds 21 oktober kan scharen in het rijtje van opgedoekte studio's. Dat niet alleen, de uitgever heeft besloten om ‘The Next Mass Effect’ compleet te annuleren. EA heeft kenbaar gemaakt dat de gamingwereld in rap tempo verandert en dat het daarom genoodzaakt is om zich op prioriteiten te richten. Ontwikkelaar Maxis is op het moment bezig met twee projecten, waarbij EA heeft besloten om 'Project Lotus' te pauzeren, zodat Maxis zich kan focussen op het ontwikkelen van 'Project Evergreen'.

Het is duidelijk dat EA voornemens is om de meer winstgevende projecten voorrang te geven. Zo benadrukt de uitgever het succes van Apex Legends en Battlefield 6 en geeft het aan dat Respawn en DICE nu samenwerken aan een nieuw project. Hierbij zou het vermoedelijk gaan om Star Wars: Battlefront 3, dat laatst is opgedoken. Ook blijven de ontwikkelteams van het recentelijk gelekte Marvel's Iron Man en het derde deel van Star Wars Jedi intact. Uiteraard wordt er ook even aandacht gegeven aan EA Sports. Zo heeft deze tak twee nieuwe projecten in ontwikkeling, waarbij Project Gridiron, een American Football-game met een 'social-first-open-world experience', de boventoon voert. Daarnaast hoopt EA Sports fans te bekoren met de aankondiging van Fight Night.

De memo wordt door Cam & David afgesloten met:

“The decisions we’re making in our priorities, how we work, and with our portfolio reflect our belief in EA’s future. Some open exciting new possibilities. Others are difficult, especially for the people and teams across the company who are directly affected. In those cases, we will support impacted employees in exploring other opportunities within EA, and we're committed to treating impacted colleagues with care and respect.”

Spreekt één van bovenstaande projecten je een beetje aan en hoe zie jij de toekomst van Electronic Arts voor je? Laat het weten in de comments!