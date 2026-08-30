Pas op! Beelden van EA Motives Iron Man game zijn gelekt
Het is al een tijdje bekend dat EA Motive bezig is met de ontwikkeling van een Iron Man-game. Nu zijn er echter onverwacht beelden op het internet gelekt waarin meer te zien is van de game.
Beelden lekken is kennelijk ontzettend gaaf om te doen, want het gebeurt om de haverklap. Voor ons als journalisten zorgt het er vaak alleen maar voor dat de kans op previews of informatie over games in een vroeg stadium steeds lastiger wordt, omdat ze dan bang zijn dat er nog meer gaat lekken. Maar na de recente GTA leaks is nu ook EA Motive aan de beurt. De studio werkt naar het schijnt aan een open-wereld game, waar Iron Man dus de hoofdrol in speelt. Beelden van hun nieuwe Marvel's Iron Man game gaan rond op het internet. Nee, geen zorgen. Ik ga hier niet de gelekte beelden met je delen. Als je ze echt wil vinden dan hoef je waarschijnlijk niet ver te zoeken. EA Motive heeft zelf wel al gereageerd op de beelden via het officiële X-kanaal van Marvel's Iron Man met de belofte dat ze nog op termijn nog veel meer kunnen laten zien.
Wat hoop jij te zien van EA Motives Iron Man game?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Ben eerder verrast tegenwoordig als iets niet uitlekt.
Wanneer moet die uitkomen?
Slecht dat het lekt maar ik dacht dat deze game gecanceld was. Dus Ea maakt dus meer dan sports games en Battlefield.