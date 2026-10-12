Agent Spider slingert naar Invincible VS
Het is niet de 'Amazing Spider-Man', maar 'Agent Spider' die het Invincible VS-roster verder komt versterken. De acrobatische held werd onthuld met een nieuwe teasertrailer.
Quarter Up zet in op een grandioze comeback. Eerder werd Invincible VS: Season 2 met Angstrom Levy uit de doeken gedaan, maar de plannen voor Season 3 zijn nu ook al onthuld. In de winter van 2026 debuteert Agent Spider en komt niet alleen. De inclusie van deze spinachtige held komt gepaard met een nieuwe gamemodus en arena. Ook worden er nieuwe skins voor bestaande personages verwacht, aangezien de seizoenen telkens daarmee lanceren. Agent Spider zie je hieronder in actie:
Invincible VS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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