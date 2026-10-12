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Agent Spider slingert naar Invincible VS

Door Bram Noteboom
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Het is niet de 'Amazing Spider-Man', maar 'Agent Spider' die het Invincible VS-roster verder komt versterken. De acrobatische held werd onthuld met een nieuwe teasertrailer.

Quarter Up zet in op een grandioze comeback. Eerder werd Invincible VS: Season 2 met Angstrom Levy uit de doeken gedaan, maar de plannen voor Season 3 zijn nu ook al onthuld. In de winter van 2026 debuteert Agent Spider en komt niet alleen. De inclusie van deze spinachtige held komt gepaard met een nieuwe gamemodus en arena. Ook worden er nieuwe skins voor bestaande personages verwacht, aangezien de seizoenen telkens daarmee lanceren. Agent Spider zie je hieronder in actie:

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Invincible VS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Quarter Up
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5659 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Invincible VS
Invincible VS

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Quarter Up

Uitgever

Skybound Games

Release

30 april 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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